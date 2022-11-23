Жителей белгородского приграничья озадачило объявление в Сети о выдаче йодида калия

В одном из телеграм-каналов, посвящённых Грайворонскому горокругу, появилось объявление о том, что с 24 ноября якобы начинается «бесплатная раздача индивидуальных средств защиты и йодида калия» местным жителям «в связи с плановыми учениями ВС РФ». В сообщении даже указан адрес, по которому требуется прийти.
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев заявил, что эта информация ложная. Он призвал не доверять сообщениям из непроверенных источников и постараться успокоить родных.
В Сети идёт информационная атака на жителей округа. Не доверяйте ложным сообщениям, распространяющимся по стихийным чатам! Будьте бдительны и осторожны. Постарайтесь успокоиться и успокоить своих родных.
Геннадий Бондарев
Ранее грайворонцев не раз предупреждали, что в Telegram есть двойник официального аккаунта местной администрации. Именно там уже не раз публиковали недостоверную информацию. Например, о том, что чиновники рассмотрят вопрос интеграции муниципалитета в Харьковскую область.