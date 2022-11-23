Жителей белгородского приграничья озадачило объявление в Сети о выдаче йодида калия

Ранее грайворонцев не раз предупреждали, что в Telegram есть двойник официального аккаунта местной администрации. Именно там уже не раз публиковали недостоверную информацию. Например, о том, что чиновники рассмотрят вопрос интеграции муниципалитета в Харьковскую область.