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Жителей белгородского приграничья озадачило объявление в Сети о выдаче йодида калия

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI

На жителей белгородского приграничья открыли информационную атаку

Сообщается, что раздачу открыли якобы в связи с плановыми учениями ВС РФ. Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев назвал эту информацию ложной. Объявление разместили в телеграм-канале, который замаскирован под официальный канал местной администрации.
Сюжет
СВО

В одном из телеграм-каналов, посвящённых Грайворонскому горокругу, появилось объявление о том, что с 24 ноября якобы начинается «бесплатная раздача индивидуальных средств защиты и йодида калия» местным жителям «в связи с плановыми учениями ВС РФ». В сообщении даже указан адрес, по которому требуется прийти.

Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев заявил, что эта информация ложная. Он призвал не доверять сообщениям из непроверенных источников и постараться успокоить родных.

В Сети идёт информационная атака на жителей округа. Не доверяйте ложным сообщениям, распространяющимся по стихийным чатам! Будьте бдительны и осторожны. Постарайтесь успокоиться и успокоить своих родных.
Геннадий Бондарев

Ранее грайворонцев не раз предупреждали, что в Telegram есть двойник официального аккаунта местной администрации. Именно там уже не раз публиковали недостоверную информацию. Например, о том, что чиновники рассмотрят вопрос интеграции муниципалитета в Харьковскую область.

Фейк: Грайворонский горокруг интегрируется с Харьковской областью
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Грайворон#Объявление#Йодид калия#Фейк#Геннадий Бондарев
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