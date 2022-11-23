Вячеславу Гладкову предложили вывезти детей из опасных районов на новогоднюю ёлку

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» мужчина предложил главе региона вывезти детей в безопасные районы и устроить им новогоднюю ёлку. По его словам, на сегодняшний день понятно, что в этом году из-за обстрелов дети пропустят новогодние утренники, а порадовать их хочется.
Однако Вячеслав Гладков отметил, что такое вряд ли получится осуществить.
К сожалению, я думаю, невозможно вывезти всех детей из 11 муниципалитетов — это 95 тысяч школьников и почти 40 тысяч детсадовцев. Вывезти почти 135 тысяч человек практически невозможно. Но мы будем устраивать родительские собрания и решать, как провести детские праздники, чтобы это было безопасно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что министерство образования Белгородской области закупает в школы региона 72 тыс. подарков по 2 кг сладостей, а управление образования Белгорода уже закупило новогодние подарки на 12,1 млн рублей.