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Вячеславу Гладкову предложили вывезти детей из опасных районов на новогоднюю ёлку

Сегодня, 19:24
Фото: 1MI
Губернатор ответил в прямом эфире, что вывезти детей будет очень трудно.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» мужчина предложил главе региона вывезти детей в безопасные районы и устроить им новогоднюю ёлку. По его словам, на сегодняшний день понятно, что в этом году из-за обстрелов дети пропустят новогодние утренники, а порадовать их хочется.

Однако Вячеслав Гладков отметил, что такое вряд ли получится осуществить.

К сожалению, я думаю, невозможно вывезти всех детей из 11 муниципалитетов — это 95 тысяч школьников и почти 40 тысяч детсадовцев. Вывезти почти 135 тысяч человек практически невозможно. Но мы будем устраивать родительские собрания и решать, как провести детские праздники, чтобы это было безопасно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что министерство образования Белгородской области закупает в школы региона 72 тыс. подарков по 2 кг сладостей, а  управление образования Белгорода уже закупило новогодние подарки на 12,1 млн рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Новогодние подарки
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