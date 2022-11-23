Вячеславу Гладкову предложили вывезти детей из опасных районов на новогоднюю ёлку

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» мужчина предложил главе региона вывезти детей в безопасные районы и устроить им новогоднюю ёлку. По его словам, на сегодняшний день понятно, что в этом году из-за обстрелов дети пропустят новогодние утренники, а порадовать их хочется.