Вячеслав Гладков прокомментировал случай с ранением ребёнка на полигоне

Обращение мамы раненого 7-летнего мальчика из Федосеевки попало к губернатору во время вечернего прямого эфира. Женщина рассказала, что её сын возвращался домой из школы, когда в него попала тренировочная пуля с военного полигона, где в это время проходили учебные стрельбы. У мальчика диагностировали ушиб правой кисти и испуг.