Вячеслав Гладков прокомментировал случай с ранением ребёнка на полигоне

Обращение мамы раненого 7-летнего мальчика из Федосеевки попало к губернатору во время вечернего прямого эфира. Женщина рассказала, что её сын возвращался домой из школы, когда в него попала тренировочная пуля с военного полигона, где в это время проходили учебные стрельбы. У мальчика диагностировали ушиб правой кисти и испуг.
Однако Вячеслав Гладков удивился и сообщил, что военных полигонов в области нет и не было.
Если пуля заденет кого-то из нас, то не только пальцев, но и руки не останется. У нас нигде нет полигонов, в том числе и в Федосеевке. Поручил главе Старооскольского горокруга разобраться, посмотрим заключение врачей. Но из вашего обращения больше вопросов, чем ответов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее глава Федосеевки сообщал, что на базе местного ЦКР есть пункт подготовки отделения Союза офицеров, но там не проводятся занятия по стрельбе. В ситуации он также пообещал разобраться.