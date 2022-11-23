Вячеслав Гладков: Большая часть дорог находится в достаточно сильном снежном плену

Всю ночь в Белгородской области падал снег, но коммунальные службы не успели вовремя убрать все дороги региона. Из-за этого водитель автомобиля Granta не справился с управлением и ударился об столб на проспекте Богдана Хмельницкого. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Черноземье».
А в издании «Фонарь» сообщили о буксующих автобусах.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил на своих страницах в соцсетях, что коммунальным службам предстоит ещё много работы.
Проехал по улицам — дорожная техника работает, но работы, конечно, предстоит ещё очень много. Большая часть дорог находится в достаточно сильном снежном плену. Но надеюсь, что коммунальная техника города Белгорода справится с поставленным объёмом задач.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
А временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на базе ЭДС-1 восемь машин не могут выехать на уборку дорог от снега. Из них четыре машины сейчас без водителя, а ещё четыре — сломаны. Но ситуацию врио мэра пообещал исправить.
Ночью работало 39 единиц техники, с утра вышло 66 единиц. Но, очевидно, что этого недостаточно. На базе ЭДС-1 при этом, к сожалению, четыре машины стоит без работы из-за отсутствия водителей, четыре сломано. Это те ресурсы, которые могли бы усилить сегодняшнюю бригаду.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода