Вячеслав Гладков: Большая часть дорог находится в достаточно сильном снежном плену

А временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на базе ЭДС-1 восемь машин не могут выехать на уборку дорог от снега. Из них четыре машины сейчас без водителя, а ещё четыре — сломаны. Но ситуацию врио мэра пообещал исправить.