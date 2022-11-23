Воробьев: Идет сбор заявок на участие в премии "Мы рядом. Доброе дело" в Подмосковье

Соискатель вправе выдвинуть свою кандидатуру как самостоятельно, так и при поддержке заявителя. В качестве инициаторов могут выступать законный представитель или родственник, группа лиц не менее пяти человек или руководитель организации. Проект оценивается по следующим параметрам: личный вклад участника в поддержку спецоперации, его значимость для Московской области и/или Российской Федерации. Сто двадцать – максимальное количество лауреатов, сумма премии – 500 000 рублей. В этом году в общей сложности призовой фонд составил 60 млн рублей.