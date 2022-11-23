Воробьев: Идет сбор заявок на участие в премии "Мы рядом. Доброе дело" в Подмосковье

“Мы решили, что будет правильно посвятить нашу традиционную премию теме СВО. В этом году все заявки будем принимать в одной-единственной категории – “Доброе дело”. Определим 120 победителей – каждый получит премию по 500 тысяч рублей”, – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет newizv.ru.
У любого жителя Подмосковья, как и ранее, есть право подать заявку на премию. Обязательные условия: наличие российского гражданства, возраст от 18 лет, регистрация в Московской области. Чтобы стать участником конкурса, заявку нужно отправить в течение семи дней со дня старта кампании.
Членами жюри станут народный артист РФ Николай Басков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, известный журналист Андрей Медведев, ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по гимнастике Никита Нагорный, саксофонист-виртуоз, народный артист РФ Игорь Бутман.
Соискатель вправе выдвинуть свою кандидатуру как самостоятельно, так и при поддержке заявителя. В качестве инициаторов могут выступать законный представитель или родственник, группа лиц не менее пяти человек или руководитель организации. Проект оценивается по следующим параметрам: личный вклад участника в поддержку спецоперации, его значимость для Московской области и/или Российской Федерации. Сто двадцать – максимальное количество лауреатов, сумма премии – 500 000 рублей. В этом году в общей сложности призовой фонд составил 60 млн рублей.
На официальном сайте премии можно подробнее ознакомиться со сроками, этапами и условиями участия.
По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева премия проходит с 2013 года. За это время лауреатами стали свыше 13 тысяч активных жителей Подмосковья. Были реализованы многочисленные важные и актуальные для того иного периода времени предложения от россиян.