В селе Староселье на границе Белгородской области продолжают жить пять человек

По официальным данным, всего в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области жили 158 человек. По состоянию на 17 ноября продолжают находиться в населённом пункте пять жителей, которые отказались покидать свои дома.
Временно отселены 94 человека. Из них 22 проживают в ПВР № 1 ЗАО «Краснояружская зерновая компания», три человека — в ПВР № 2 МУ «ФОК „Краснояружский“» (ФОК «Лазурный»), на съёмном жилье — 42 человека, у друзей и родственников разместилось 27 человек.
В областном правительстве отметили, что жителей села временно отселили 29 июня текущего года после миномётного обстрела жилой зоны. С 27 октября на территории населённого пункта действует режим чрезвычайной ситуации.
Определить дату возвращения жителей села Староселье в свои дома невозможно, поскольку продолжаются ежедневные обстрелы территории. Власти отметили, что основное условие принятия решения о возвращении людей — прекращение обстрелов и возможность обеспечения для жителей безопасного пребывания на территории села.
Напомним, 22 ноября в селе Староселье погибла семейная пара. Машина супругов подорвалась на неустановленном боеприпасе.