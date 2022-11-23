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В селе Староселье на границе Белгородской области продолжают жить пять человек

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI
Несмотря на многочисленные обстрелы, люди отказались покидать свои дома. Об этом «Бел.Ру» сообщили в областном правительстве.

По официальным данным, всего в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области жили 158 человек. По состоянию на 17 ноября продолжают находиться в населённом пункте пять жителей, которые отказались покидать свои дома.

Временно отселены 94 человека. Из них 22 проживают в ПВР № 1 ЗАО «Краснояружская зерновая компания», три человека — в ПВР № 2 МУ «ФОК „Краснояружский“» (ФОК «Лазурный»), на съёмном жилье — 42 человека, у друзей и родственников разместилось 27 человек.

В областном правительстве отметили, что жителей села временно отселили 29 июня текущего года после миномётного обстрела жилой зоны. С 27 октября на территории населённого пункта действует режим чрезвычайной ситуации.

Определить дату возвращения жителей села Староселье в свои дома невозможно, поскольку продолжаются ежедневные обстрелы территории. Власти отметили, что основное условие принятия решения о возвращении людей — прекращение обстрелов и возможность обеспечения для жителей безопасного пребывания на территории села.

Напомним, 22 ноября в селе Староселье погибла семейная пара. Машина супругов подорвалась на неустановленном боеприпасе.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Село#Чс#Обстрелы#Операция на Украине
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