В Белгородской области совершили на 213% больше преступлений с оружием и боеприпасами

В Белгородской области на 213% выросло количество преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ещё одним лидером по приросту стала приграничная Курская область. Число подскочило на 675%.
За счёт обоих приграничных регионов за десять месяцев количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на треть. Замыкает тройку лидеров Москва, где прирост составил 202%.
Число преступлений, где злоумышленники использовали взрывчатые вещества, достигло 283. Это максимум за последние шесть лет.
Примечательно, что общее число преступлений в стране снизилось на 1,7%. Рост отмечается в 29 регионах, а снижение — в 56 субъектах.