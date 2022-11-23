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В Белгородской области совершили на 213% больше преступлений с оружием и боеприпасами

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
В Курской области цифры за десять месяцев 2022 года ещё более показательны — там рост составил 675%, следует из статистики МВД.

В Белгородской области на 213% выросло количество преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ещё одним лидером по приросту стала приграничная Курская область. Число подскочило на 675%.

За счёт обоих приграничных регионов за десять месяцев количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на треть. Замыкает тройку лидеров Москва, где прирост составил 202%.

Число преступлений, где злоумышленники использовали взрывчатые вещества, достигло 283. Это максимум за последние шесть лет.

Примечательно, что общее число преступлений в стране снизилось на 1,7%. Рост отмечается в 29 регионах, а снижение — в 56 субъектах. 

 

рост числа преступлений с оружиемрост числа преступлений с оружием
сокращение числа преступлений с оружиемсокращение числа преступлений с оружием
рост числа преступлений с оружием
Фото: МВД
В Белгородской области резко выросло число тяжких преступлений
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#Наталья Корявых#Общество#Рост числа преступлений с применением оружия и боеприпасов#Статистика преступности от МВД
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