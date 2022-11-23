В Белгороде снова раздаются звуки взрывов

В районе 14:00 в Белгороде вновь было громко. В разных частях областного центра горожане слышали похожие на взрывы звуки. На Харьковской горе, например, белгородцы отчётливо слышали один громкий хлопок.
О том, с чем именно были связаны эти звуки, не сообщалось.
Напомним, что громко в Белгороде было и в минувшие выходные. Так, 19 и 20 ноября в городе сработала система ПВО.
В то же время 23 ноября в Белгородском районе под обстрел ВСУ вновь попала Устинка. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших, однако есть повреждения дома и ЛЭП.