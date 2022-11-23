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В Белгороде снова раздаются звуки взрывов

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Громкие звуки в районе двух часов дня слышали в разных частях города. Что именно это было, пока не сообщалось.

В районе 14:00 в Белгороде вновь было громко. В разных частях областного центра горожане слышали похожие на взрывы звуки. На Харьковской горе, например, белгородцы отчётливо слышали один громкий хлопок.

О том, с чем именно были связаны эти звуки, не сообщалось.

Напомним, что громко в Белгороде было и в минувшие выходные. Так, 19 и 20 ноября в городе сработала система ПВО.

В то же время 23 ноября в Белгородском районе под обстрел ВСУ вновь попала Устинка. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших, однако есть повреждения дома и ЛЭП.

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