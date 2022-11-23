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В Белгороде подростки ограбили за вечер двоих мужчин. Парней будут судить

Сегодня, 14:54

Подростки ограбили двоих мужчин в Белгороде

У одного потерпевшего молодые люди отобрали сумку, у второго — телефон. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в региональном СК.

В Белгороде будут судить 16-летнего и 17-летнего парней за грабёж. Подростки договорились и ограбили двоих мужчин.

Инцидент произошёл в областном центре в ночь на 11 августа. На улице Щорса молодые люди увидели мужчину и решили отобрать у него сумку. Один из подростков ударил потерпевшего в лицо, второй — ограбил его. После этого юные злоумышленники скрылись.  

На улице Костюкова парни увидели белгородца с телефоном. Они подошли к нему и показали дубинку, заставив потерпевшего отдать мобильник. С места преступления они скрылись, но вскоре попали в руки полиции. Решать судьбу подростков будет суд.

Напомним, 17 июля в Строителе Яковлевского горокруга выпившие подростки ограбили пьяного мужчину. Они отобрали у потерпевшего телефон и деньги. 

 

Выпившие подростки ограбили пьяного белгородца
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