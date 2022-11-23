В Белгороде подростки ограбили за вечер двоих мужчин. Парней будут судить

В Белгороде будут судить 16-летнего и 17-летнего парней за грабёж. Подростки договорились и ограбили двоих мужчин.
Инцидент произошёл в областном центре в ночь на 11 августа. На улице Щорса молодые люди увидели мужчину и решили отобрать у него сумку. Один из подростков ударил потерпевшего в лицо, второй — ограбил его. После этого юные злоумышленники скрылись.
На улице Костюкова парни увидели белгородца с телефоном. Они подошли к нему и показали дубинку, заставив потерпевшего отдать мобильник. С места преступления они скрылись, но вскоре попали в руки полиции. Решать судьбу подростков будет суд.
Напомним, 17 июля в Строителе Яковлевского горокруга выпившие подростки ограбили пьяного мужчину. Они отобрали у потерпевшего телефон и деньги.