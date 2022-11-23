В Белгороде подростки ограбили за вечер двоих мужчин. Парней будут судить

Инцидент произошёл в областном центре в ночь на 11 августа. На улице Щорса молодые люди увидели мужчину и решили отобрать у него сумку. Один из подростков ударил потерпевшего в лицо, второй — ограбил его. После этого юные злоумышленники скрылись.