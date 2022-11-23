Участники СВО из Белгорода не будут платить налог на имущество за 2022 год

Стоит отметить, что на сайте ФНС размещён список льгот для мобилизованных белгородцев. 20 октября было издано постановление правительства РФ, которое касается мер поддержки мобилизованных, в том числе представителей малого и среднего предпринимательства. Речь идёт о продлении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций. Приостановлено проведение выездных налоговых проверок и проверок валютного законодательства.