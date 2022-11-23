Участники СВО из Белгорода не будут платить налог на имущество за 2022 год

Контрактников и мобилизованных из Белгорода освободили от уплаты имущественного налога. Решение вступит в силу 1 января 2023 года. Участники спецоперации будут освобождены от уплаты имущественного налога на 2022 год.
Напомним, что контрактников и мобилизованных также освободили от уплаты земельного налога за 2022 год.
Стоит отметить, что на сайте ФНС размещён список льгот для мобилизованных белгородцев. 20 октября было издано постановление правительства РФ, которое касается мер поддержки мобилизованных, в том числе представителей малого и среднего предпринимательства. Речь идёт о продлении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций. Приостановлено проведение выездных налоговых проверок и проверок валютного законодательства.