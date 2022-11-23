«Траст» продаст с открытых торгов группу компаний «Здоровая Ферма»

ГК «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. В лот входят Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики, расположенные в Челябинской области. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 000 т мяса птицы в год, 18 000 т продукции мясной переработки и 240 000 т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции.