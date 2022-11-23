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«Траст» продаст с открытых торгов группу компаний «Здоровая Ферма»

Сегодня, 06:43
Фото: pxhere.com
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги группу компаний «Здоровая Ферма».

На продажу выставлено 100% долей в уставных капиталах компаний группы: ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». Также в лот входят права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим компаниям на общую сумму 3,43 млрд рублей.

Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома 20 декабря. Цена лота — 4 млрд рублей. Заявки принимаются до 16 декабря.

ГК «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. В лот входят Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики, расположенные в Челябинской области. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 000 т мяса птицы в год, 18 000 т продукции мясной переработки и 240 000 т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции.

По итогам 2021 года выручка группы компаний «Здоровая Ферма» составила около 10 млрд рублей.

Ссылка на торги.

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