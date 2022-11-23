Стойленский ГОК провел спартакиаду для бывших работников

Завершил спартакиаду турнир по боулингу.
В турнире по шашкам среди женщин лучшей стала Антонина Сурина, среди мужчин — Юрий Чумаков. В шахматном турнире победу среди женщин одержала Лидия Гончаровская, среди мужчин — Владимир Доренский.
В соревнованиях по плаванию лучший результат у Ларисы Борщ, по боулингу — у Любови Смагиной, по дартсу — Елены Лебедевой.
Победителям каждого вида состязаний вручили почетные грамоты и подарочные сертификаты.
«Стойленский ГОК большое внимание уделяет здоровому образу жизни сотрудников и стремится повышать их интерес к занятию спортом. Хорошо, что корпоративные спортивные мероприятия проводятся и для бывших работников. Ведь для пенсионеров это не только поддержание физической активности, но и отличный способ вместе проводить время и общаться друг с другом», — прокомментировала председатель Совета пенсионеров СГОКа Ольга Киреева.
В течение года администрация комбината совместно с Советом пенсионеров предприятия, который насчитывает сегодня около трех тысяч человек, организуют различные спортивно-оздоровительные и массово-развлекательные мероприятия, экскурсионные поездки, праздничные концерты.
Кроме того, в этом году пенсионеры Стойленского ГОКа поучаствовали в реализации проекта «В любом возрасте нам доступен скалодром» грантового конкурса «Стальное дерево»: для них организовали специальную тренировку и соревнование по скоростному подъему на скалодроме.
СГОК регулярно выделяет бывшим работникам материальную помощь к основным государственным праздникам, а наиболее нуждающимся оказывает дополнительную финансовую поддержку. Всего на эти цели в 2022 году предприятие планирует направить около 13 млн рублей.