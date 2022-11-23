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Стойленский ГОК провел спартакиаду для бывших работников

Сегодня, 12:57
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал традиционную спартакиаду для бывших работников предприятия. В соревнованиях по шашкам и шахматам, плаванию и дартсу, которые прошли с 14 по 18 ноября, приняли участие более 30 представителей Совета пенсионеров комбината.

Завершил спартакиаду турнир по боулингу.

В турнире по шашкам среди женщин лучшей стала Антонина Сурина, среди мужчин — Юрий Чумаков. В шахматном турнире победу среди женщин одержала Лидия Гончаровская, среди мужчин — Владимир Доренский.

В соревнованиях по плаванию лучший результат у Ларисы Борщ, по боулингу — у Любови Смагиной, по дартсу — Елены Лебедевой.

Фото: Стойленский ГОК

Победителям каждого вида состязаний вручили почетные грамоты и подарочные сертификаты.

«Стойленский ГОК большое внимание уделяет здоровому образу жизни сотрудников и стремится повышать их интерес к занятию спортом. Хорошо, что корпоративные спортивные мероприятия проводятся и для бывших работников. Ведь для пенсионеров это не только поддержание физической активности, но и отличный способ вместе проводить время и общаться друг с другом», — прокомментировала председатель Совета пенсионеров СГОКа Ольга Киреева.

В течение года администрация комбината совместно с Советом пенсионеров предприятия, который насчитывает сегодня около трех тысяч человек, организуют различные спортивно-оздоровительные и массово-развлекательные мероприятия, экскурсионные поездки, праздничные концерты.

Кроме того, в этом году пенсионеры Стойленского ГОКа поучаствовали в реализации проекта «В любом возрасте нам доступен скалодром» грантового конкурса «Стальное дерево»: для них организовали специальную тренировку и соревнование по скоростному подъему на скалодроме.

СГОК регулярно выделяет бывшим работникам материальную помощь к основным государственным праздникам, а наиболее нуждающимся оказывает дополнительную финансовую поддержку. Всего на эти цели в 2022 году предприятие планирует направить около 13 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Спартакиада#Ветераны
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