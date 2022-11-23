Стойленский ГОК провел спартакиаду для бывших работников

«Стойленский ГОК большое внимание уделяет здоровому образу жизни сотрудников и стремится повышать их интерес к занятию спортом. Хорошо, что корпоративные спортивные мероприятия проводятся и для бывших работников. Ведь для пенсионеров это не только поддержание физической активности, но и отличный способ вместе проводить время и общаться друг с другом», — прокомментировала председатель Совета пенсионеров СГОКа Ольга Киреева.