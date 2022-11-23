Снег или дождь? Белгородцы уже боятся заглянуть в прогноз погоды

Погода в регионе пока не изменится. В четверг, 24 ноября, ночью без существенных осадков, но днём мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается гололедица. Ночью от -1 ˚С до -6 ˚С. В дневное время от -3 ˚С до 2 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток -3 ˚С и без осадков, днём потеплеет до 2 ˚С. Без осадков в областном центре и в конце рабочей недели. В пятницу, 25 ноября, ночью -1 ˚С, в светлое время суток — до 3 ˚С.
В выходные ожидается мокрый снег. В субботу ночью 1 ˚С и без осадков, но уже днём выпадет снег. Потеплеет до 3 ˚С. В воскресенье, 27 ноября, ночью мокрый снег и 1 ˚С. Днём снегопад продолжится, но температура поднимется до 3 ˚С.