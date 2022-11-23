Снег или дождь? Белгородцы уже боятся заглянуть в прогноз погоды

Погода в регионе пока не изменится. В четверг, 24 ноября, ночью без существенных осадков, но днём мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается гололедица. Ночью от -1 ˚С до -6 ˚С. В дневное время от -3 ˚С до 2 ˚С.