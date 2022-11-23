Секс-игрушки, сладости и гороскопы: как брянцы борются со стрессом

Брянцы борются со стрессом секс-игрушками, сладостями и астрологией. Такая тенденция наблюдается не только в регионе, но и по всей стране.
Как пишет издание, в России почти на четверть выросли продажи чипсов и сухариков, на 18% — пастилы и зефира. Отмечается рост спроса и на другие сладости: тортов, выпечки, пряников, вафлей. Спрос вырос и на товары для взрослых — на 14–20%.
Также россияне теперь чаще покупают БАДы и безрецептурные успокоительные. Рост в третьем квартале года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил целых 190%.
Больше жители страны стали увлекаться и мистицизмом, в частности, астрологией и картами таро. По данным ВЦИОМ, россияне борются с психологическими проблемами самостоятельно. За профессиональной помощью никогда не обращались 87% граждан.