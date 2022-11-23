Секс-игрушки, сладости и гороскопы: как брянцы борются со стрессом

Как пишет издание, в России почти на четверть выросли продажи чипсов и сухариков, на 18% — пастилы и зефира. Отмечается рост спроса и на другие сладости: тортов, выпечки, пряников, вафлей. Спрос вырос и на товары для взрослых — на 14–20%.