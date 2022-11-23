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Секс-игрушки, сладости и гороскопы: как брянцы борются со стрессом

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
В Брянской области, как и по всей стране, жители заедают стресс и больше интересуются астрологией, сообщают «Брянские новости».

Брянцы борются со стрессом секс-игрушками, сладостями и астрологией. Такая тенденция наблюдается не только в регионе, но и по всей стране.

Как пишет издание, в России почти на четверть выросли продажи чипсов и сухариков, на 18% — пастилы и зефира. Отмечается рост спроса и на другие сладости: тортов, выпечки, пряников, вафлей. Спрос вырос и на товары для взрослых — на 14–20%.

Также россияне теперь чаще покупают БАДы и безрецептурные успокоительные. Рост в третьем квартале года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил целых 190%.

Больше жители страны стали увлекаться и мистицизмом, в частности, астрологией и картами таро. По данным ВЦИОМ, россияне борются с психологическими проблемами самостоятельно. За профессиональной помощью никогда не обращались 87% граждан. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Брянская область#Борьба со стрессом#Как справиться с нервами
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