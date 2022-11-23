Сбер объявил первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

Премия поощряет ученых, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в РФ, чьи разработки вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы. Об этом пишет tass.ru.
Сопредседателями комитета премии стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.
Как отметили в Сбере, перед формированием списков финалистов в каждой номинации, которые утверждали советы под руководством академиков РАН, все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которой участвовали 392 российских и зарубежных ученых. Итоговое решение о победителях этого года принимал комитет премии, состоящий из академиков РАН и экспертов мирового уровня.
Так, в номинации “Физические науки” победителем стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премию он получил за разработки в области синтеза сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.
В номинации “Науки о жизни” - Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук, получил премию за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе, а также за создание искусственных биокатализаторов методами комбинаторной химии и биологии, которые используются для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
В номинации “Цифровая вселенная” победил Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. Комитет премии оценил его основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.
Каждый лауреат получит денежную премию в размере 20 млн рублей.
“Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Искренне поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов в их научной деятельности”, - сообщил Герман Греф.