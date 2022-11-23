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Пьяные водители, скользкие дороги: о новых жертвах ДТП в Белгородской области

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI

В Белгородской области пьяный водитель сбил пешехода, а в других ДТП пострадали дети

В Прохоровском районе пострадал 11-летний мальчик, ещё одного школьника сбили на пешеходном переходе в Старом Осколе, сообщили в региональном УВМД.
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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали шесть ДТП, причём два — с участием детей. Ещё выпивший водитель сбил пешехода.

В Прохоровском районе на дороге Прохоровка — Береговое — Карташевка водитель иномарки не рассчитал дистанцию и врезался в КамАЗ. В ДТП погибли водитель легковушки и его 64-летняя пассажирка. 44-летняя женщина, 31-летний мужчина и 11-летний мальчик, сидевшие в авто, попали в больницу.

В Старом Осколе в ДТП тоже пострадал ребёнок. На пешеходном переходе на проспекте Николая Шевченко водитель Kia сбил 11-летнего мальчика. Школьника госпитализировали.

В селе Великомихайловка в Новооскольском горокруге пьяный водитель превысил скорость и сбил пешехода. Последний шёл по краю дороги, хотя на участке был и тротуар. 41-летний мужчина пострадал, его отправили в медучреждение.

В Белгороде в переулке Харьковском водитель иномарки сбил 80-летнего пешехода. Пенсионер попал в больницу. В Белгородском районе в Северном водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел на тротуар, где наехал на 57-летнюю женщину.

Ещё одно ДТП произошло в Алексеевском горокруге. Женщина за рулём отечественного авто не уступила дорогу ВАЗу. Последний съехал на обочину и врезался в электроопору. Пострадали водитель ВАЗа и его 66-летняя пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Старооскольском горокруге столкнулись автобус и легковушка. Пострадали пассажир автобуса и водитель легкового авто. На дороге Валуйки — Алексеевка — Красное водитель фуры не справился с управлением. Грузовик опрокинулся, а автомобилист получил травмы.

В Белгородской области с начала года в авариях погибли восемь детей
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