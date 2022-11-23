Пьяные водители, скользкие дороги: о новых жертвах ДТП в Белгородской области

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали шесть ДТП, причём два — с участием детей. Ещё выпивший водитель сбил пешехода.
В Прохоровском районе на дороге Прохоровка — Береговое — Карташевка водитель иномарки не рассчитал дистанцию и врезался в КамАЗ. В ДТП погибли водитель легковушки и его 64-летняя пассажирка. 44-летняя женщина, 31-летний мужчина и 11-летний мальчик, сидевшие в авто, попали в больницу.
В Старом Осколе в ДТП тоже пострадал ребёнок. На пешеходном переходе на проспекте Николая Шевченко водитель Kia сбил 11-летнего мальчика. Школьника госпитализировали.
В селе Великомихайловка в Новооскольском горокруге пьяный водитель превысил скорость и сбил пешехода. Последний шёл по краю дороги, хотя на участке был и тротуар. 41-летний мужчина пострадал, его отправили в медучреждение.
В Белгороде в переулке Харьковском водитель иномарки сбил 80-летнего пешехода. Пенсионер попал в больницу. В Белгородском районе в Северном водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел на тротуар, где наехал на 57-летнюю женщину.
Ещё одно ДТП произошло в Алексеевском горокруге. Женщина за рулём отечественного авто не уступила дорогу ВАЗу. Последний съехал на обочину и врезался в электроопору. Пострадали водитель ВАЗа и его 66-летняя пассажирка.
Ранее сообщалось, что в Старооскольском горокруге столкнулись автобус и легковушка. Пострадали пассажир автобуса и водитель легкового авто. На дороге Валуйки — Алексеевка — Красное водитель фуры не справился с управлением. Грузовик опрокинулся, а автомобилист получил травмы.