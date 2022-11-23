Пьяные водители, скользкие дороги: о новых жертвах ДТП в Белгородской области

В Прохоровском районе на дороге Прохоровка — Береговое — Карташевка водитель иномарки не рассчитал дистанцию и врезался в КамАЗ. В ДТП погибли водитель легковушки и его 64-летняя пассажирка. 44-летняя женщина, 31-летний мужчина и 11-летний мальчик, сидевшие в авто, попали в больницу.