Проходившего мимо военного полигона ребёнка зацепило тренировочной пулей

В Федосеевке Старооскольского горокруга пострадал семилетний мальчик: его зацепило тренировочной пулей. В тот момент, когда он возвращался из школы, на военном полигоне неподалёку проходили учебные стрельбы. У ребёнка — ушиб правой кисти. Помимо этого, мальчик сильно испугался.
Местные жители недовольны, что полигон находится в центре села — недалеко от детской площадки и жилых домов. Мама пострадавшего мальчика добавляет, что место для учебных стрельб ничем не огорожено.
Напомним, что от стрельбы ранее пострадал другой ребёнок в Губкинском горокруге, только в этом случае в него стрелял подросток. У пострадавшего в ноге застряли четыре пули, ещё одна — в руке.