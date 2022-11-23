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Проходившего мимо военного полигона ребёнка зацепило тренировочной пулей

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Семилетний мальчик возвращался из школы, его маршрут проходил рядом с учебным полигоном, пишет «Открытый Белгород». Сам полигон находится в центре старооскольского села Федосеевка. Местные жители недовольны, что расположен он недалеко от детской площадки и жилых домов.

В Федосеевке Старооскольского горокруга пострадал семилетний мальчик: его зацепило тренировочной пулей. В тот момент, когда он возвращался из школы, на военном полигоне неподалёку проходили учебные стрельбы. У ребёнка — ушиб правой кисти. Помимо этого, мальчик сильно испугался.

Местные жители недовольны, что полигон находится в центре села — недалеко от детской площадки и жилых домов. Мама пострадавшего мальчика добавляет, что место для учебных стрельб ничем не огорожено.

Напомним, что от стрельбы ранее пострадал другой ребёнок в Губкинском горокруге, только в этом случае в него стрелял подросток. У пострадавшего в ноге застряли четыре пули, ещё одна — в руке.

В Губкине подросток стрелял в 12-летнего мальчика из пневматического оружия
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#Происшествия#Старый Оскол#Стрельба#Пуля#Полигон#Ребёнок#Инна Рогова
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