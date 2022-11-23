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Пригожин рассказал, почему «Линия Вагнера» сменила название в Белгородской области

Сегодня, 06:58
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин рассказал «Бел.Ру», почему отрезок «Линии Вагнера» в Белгородской области стали называть «засечной чертой».

Во время прямой линии 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о строительстве оборонительной линии на границе с Украиной, назвав её «Белгородской засечной чертой».

Ранее мы сообщали о том, что строительством приграничных укреплений занимается «ЧВК Вагнера»: линия фортификационных сооружений должна была растянуться от ДНР до Белгородской области.

«ЧВК Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в Белгородской области
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Мы решили узнать у руководителя ЧВК Евгения Пригожина, почему «Линию Вагнера» стали называть «Засечной чертой» и не связано ли это с возможным уходом бизнесмена из региона.

Многим в этой стране не нравится активность ЧВК «Вагнера». А название ЧВК «Моцарт» в Артёмовске, вы думаете, враги придумали? Но не переживайте за название, мы всё равно её продолжаем строить.
Евгений Пригожин

Также напомним, что, согласно данным руководящего постройкой Андрея Богатова, местные власти препятствовали возведению укреплений. После вмешательства губернатора Вячеслава Гладкова работы продолжились.

После вмешательства Вячеслава Гладкова работы на «Линии Вагнера» продолжились
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