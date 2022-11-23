После нападения на коз в Октябрьском под Белгородом поймали четыре бездомные собаки

Напомним, увеличение количества бездомных животных связано с их миграцией с территории соседней страны. Также это связывают с тем, что жители эвакуированных и приграничных районов уезжают и оставляют там своих животных. При необходимости жителям эвакуированных населённых пунктов администрации районов и горокругов оказывают помощь в содержании собак и кошек.