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После нападения на коз в Октябрьском под Белгородом поймали четыре бездомные собаки

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Нападение бездомных собак на животных произошло 13 ноября.

Днём 13 ноября в посёлке Октябрьском Белгородского района бездомные собаки загрызли взрослую козу. Животные также прокусили ногу козлёнку. По данным местных жителей, на коз напали 12 собак. В администрации посёлка «Бел.Ру» сообщили, что собаками займётся приют «Добрый дом».

Нам стало известно, что после нападения на коз в Октябрьском поймали четырёх собак. От трупа козы были взяты пробы для исследования на вирус бешенства животных. По предварительным данным, проба отрицательная. Сейчас проводится постановка биологической пробы.

Напомним, увеличение количества бездомных животных связано с их миграцией с территории соседней страны. Также это связывают с тем, что жители эвакуированных и приграничных районов уезжают и оставляют там своих животных. При необходимости жителям эвакуированных населённых пунктов администрации районов и горокругов оказывают помощь в содержании собак и кошек.

Белгородцы бросают домашних животных в эвакуированных посёлках
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Октябрьский#Приграничная территория#Бездомные собаки#Коза#Нападение
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