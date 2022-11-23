«Полное безумие»: как эксперты оценивают возможное наступление ВСУ на Белгород

Эксперт Геннадий Алёхин дал оценку возможного наступления ВСУ на Белгород. Атаку украинских войск на город с военной точки зрения он считает «полным безумием».
Военный обозреватель объяснил, что Киеву важно создать панику и протесты в российском регионе. Он также отметил, что всё равно необходимо быть готовым к любому сценарию.
Тем не менее без наступления ВС РФ отход ВСУ от границы России невозможен. Только так выйдет создать безопасную зону, подытожил Алёхин.
Тем временем продолжаются обстрелы белгородских сёл. 23 ноября ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе. Без электричества остались три населённых пункта. 20 ноября под обстрел попал Нижний Ольшанец.