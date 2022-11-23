Погибшие в подорвавшемся авто белгородские пенсионеры объезжали дерево по обочине

В Староселье они приехали, чтобы забрать личные вещи из дома. На въезде в населённый пункт стояли шлагбаум и знак об остановке, а также лежало дерево, мешающее проезду. Иномарка свернула на обочину и подорвалась на боеприпасе, сообщает SHOT. Пара погибла на месте.