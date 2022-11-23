Погибшие в подорвавшемся авто белгородские пенсионеры объезжали дерево по обочине

Трагедия произошла утром 22 ноября. Семейная пара приехала на Volkswagen Polo в Староселье, чтобы забрать вещи из дома. В самом населённом пункте в Краснояружском районе ранее объявили режим ЧС.
Как сообщает источник, иномарка пенсионеров проехала шлагбаум на въезд, но дальше проезда не было: стоял знак об остановке транспорта, а рядом лежало дерево. Пара решила свернуть на обочину, там иномарка наехала на боеприпас и подорвалась. Супруги погибли на месте.
Сообщалось, что мужчине было 67 лет, женщине — 63 года.
В Староселье Краснояружского района режим ЧС действует с 27 октября. В населённом пункте всего проживало 158 человек. По состоянию на 17 ноября решили остаться в своих домах, несмотря на опасность, пятеро местных жителей.