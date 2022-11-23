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Погибшие в подорвавшемся авто белгородские пенсионеры объезжали дерево по обочине

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
В Староселье они приехали, чтобы забрать личные вещи из дома. На въезде в населённый пункт стояли шлагбаум и знак об остановке, а также лежало дерево, мешающее проезду. Иномарка свернула на обочину и подорвалась на боеприпасе, сообщает SHOT. Пара погибла на месте.

Трагедия произошла утром 22 ноября. Семейная пара приехала на Volkswagen Polo в Староселье, чтобы забрать вещи из дома. В самом населённом пункте в Краснояружском районе ранее объявили режим ЧС.

Как сообщает источник, иномарка пенсионеров проехала шлагбаум на въезд, но дальше проезда не было: стоял знак об остановке транспорта, а рядом лежало дерево. Пара решила свернуть на обочину, там иномарка наехала на боеприпас и подорвалась. Супруги погибли на месте.

В Староселье Краснояружского района режим ЧС действует с 27 октября. В населённом пункте всего проживало 158 человек. По состоянию на 17 ноября решили остаться в своих домах, несмотря на опасность, пятеро местных жителей.

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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Староселье#Краснояружский район#Подрыв#Пенсионеры
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