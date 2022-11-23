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Пассажира поезда Белгород — Уфа задержали за грабёж

Сегодня, 12:29
Фото: УМВД Уфы
Мужчина ночью напал на 23-летнего парня и с помощью угроз отобрал золотую цепочку, сообщили в УМВД по Республике Башкортостан.

Пассажир поезда Белгород — Уфа в ночное время на остановке ограбил 23-летнего парня. Мужчина ему угрожал и отобрал золотую цепочку. Сумма ущерба превысила 70 тыс. рублей.

Парень обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Мужчина успел быстро уехать в другой город, но по прибытии из Белгорода его задержали.

43-летнего злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности. Похищенную цепочку он сдал в ломбард. Против мужчины возбудили уголовное дело. 

 

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