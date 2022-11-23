Обломок балкона пробил козырёк магазина в многоэтажке Белгорода

Как сообщил телеграм-канал «Жесть Белгород», сегодня на ул. Преображенская, 120 обломок балкона пробил козырёк магазина «Домастера», из-за чего пострадал человек. Журналисты «Бел.Ру» обратились в региональное управление МВД. Нам сообщили, что данное происшествие не в их юрисдикции.
Затем мы позвонили в региональное управление МЧС. В ведомстве ответили, что о данном инциденте им ничего не известно. Далее мы обратились в городскую администрацию, но на наш звонок ответа не поступило.
Начальник управы № 14 Евгений Конобиевский также сообщил, что о данном случае ничего не знает. Спустя некоторое время при повтором обращении «Бел.Ру» руководитель управы направил нас в УК «Белогорье». Там об инциденте нам рассказал начальник участка, на котором расположен дом, по имени Давид.
Он отметил, что данная ситуация произошла 21 ноября. Конструкция на входе в нежилое помещение сделана собственником. В техпаспорте дома № 120 на ул. Преображенская она не предусмотрена. Выполнена она из пластика ещё в 2005 году и никаких защитных функций не несёт.
21 ноября несколько камней (размером 10×10 см) откололись от балкона и упали на пластиковые рейки, которые отвалились, но остались целыми. При этом пострадавших нет.
Мы написали письмо собственнику для предоставления проекта этой конструкции. Если проект не предоставят, и у собственника не окажется разрешения, мы напишем предписание на демонтаж данной конструкции.
Давид