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На производстве ПЦБК в Пермском крае побывала делегация из КНР

Сегодня, 09:56
Фото: пресс-служба ПЦБК
Представители китайских компаний бумагоделательного оборудования и технологической компании “Юнь Чоу” АРВМ побывали на производстве ЦБК в Пермском крае. Им показали гидроразбиватели макулатуры, машину КДМ-3, производящую картон из вторичного сырья, и другое оборудование.

В картонно-бумажном цехе № 1 зарубежной делегации представили две модернизированные машины: КДМ-1, производящую картон, и бумагоделательную БДМ-2. С китайскими гостями поделились планами по модернизации производства. Одной из целей ПЦБК было обозначено увеличение выхода бумажного и картонного полотна до 800 м/мин. Модернизация осуществляется с учетом минимизации воздействия на природу.

Гендиректор технологической компании “Юнь Чоу” Шэн Личжун отметил активность ПЦБК в модернизации производства. Он считает, что европейское оборудование вполне может быть заменено китайским. По его словам, делегация прибыла в Прикамье, чтобы ознакомиться с производством ПЦБК и сделать соответствующее предложение руководству компании. Гость подчеркнул, что предприятия уже имеют опыт совместных проектов и поставок оборудования. В марте следующего года планируется установить напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.

Напомним: Пермская ЦБК сотрудничает с “Юнь Чоу” АРВМ с конца прошлого года по дистрибьюторскому соглашению на поставку ролевой продукции. Она уже отправила в КНР несколько партий продукции.

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, в свою очередь, отметил потенциал к росту рынка Китайской Народной Республики. По его словам, китайские партнеры предъявляют высокие требования к качеству продукции и ПЦБК выполняет все требования. Марков заявил, что экспорт в 2022 году вырос на 70%. Экспорт в КНР увеличился в 3,5 раза.

 

#Юлия Кононенко
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