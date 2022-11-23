На производстве ПЦБК в Пермском крае побывала делегация из КНР

Гендиректор технологической компании “Юнь Чоу” Шэн Личжун отметил активность ПЦБК в модернизации производства. Он считает, что европейское оборудование вполне может быть заменено китайским. По его словам, делегация прибыла в Прикамье, чтобы ознакомиться с производством ПЦБК и сделать соответствующее предложение руководству компании. Гость подчеркнул, что предприятия уже имеют опыт совместных проектов и поставок оборудования. В марте следующего года планируется установить напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.