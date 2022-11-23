На производстве ПЦБК в Пермском крае побывала делегация из КНР

В картонно-бумажном цехе № 1 зарубежной делегации представили две модернизированные машины: КДМ-1, производящую картон, и бумагоделательную БДМ-2. С китайскими гостями поделились планами по модернизации производства. Одной из целей ПЦБК было обозначено увеличение выхода бумажного и картонного полотна до 800 м/мин. Модернизация осуществляется с учетом минимизации воздействия на природу.
Гендиректор технологической компании “Юнь Чоу” Шэн Личжун отметил активность ПЦБК в модернизации производства. Он считает, что европейское оборудование вполне может быть заменено китайским. По его словам, делегация прибыла в Прикамье, чтобы ознакомиться с производством ПЦБК и сделать соответствующее предложение руководству компании. Гость подчеркнул, что предприятия уже имеют опыт совместных проектов и поставок оборудования. В марте следующего года планируется установить напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.
Напомним: Пермская ЦБК сотрудничает с “Юнь Чоу” АРВМ с конца прошлого года по дистрибьюторскому соглашению на поставку ролевой продукции. Она уже отправила в КНР несколько партий продукции.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, в свою очередь, отметил потенциал к росту рынка Китайской Народной Республики. По его словам, китайские партнеры предъявляют высокие требования к качеству продукции и ПЦБК выполняет все требования. Марков заявил, что экспорт в 2022 году вырос на 70%. Экспорт в КНР увеличился в 3,5 раза.