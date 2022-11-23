Мозаику на фасаде ремонтируемого детсада в Белгороде закрыли утеплителем

В Белгороде капитально ремонтируют детсад № 63. На его фасаде есть старая мозаика, которую, если верить эскизам, планировали сохранить. Однако белгородцы заметили, что в итоге мозаику закрывают утеплителем.
Во многих детсадах и школах Белгорода сохранилась советская мозаика, панно, витражи. Примечательно, что подрядчики и руководство учебных учреждений обещали сохранить эти декоративные элементы при капремонте. Об этом говорилось в том числе в июне, когда объекты образования проверял губернатор Вячеслав Гладков. Сам глава региона ранее заявил, что запретил бы трогать мозаику в любом виде, так как это ценность для любого здания.
Примечательно, что в прошлом году власти региона предложили провести перепись элементов украшения на фасадах. Речь на тот момент, правда, шла о зданиях учреждений культуры. По итогам планировалось составить реестр декора, который должны учитывать при ремонте объектов.
Отметим, что в Белгороде уже была громкая история, связанная с мозаикой. Декор был на фасаде спортшколы № 4, которую снесли для строительства новой арены. Вместе со зданием исчезла и мозаика, красовавшаяся на здании с 1987 года. Краеведы и искусствоведы пытались её спасти, но безрезультатно.
А в 2021 году уже в Старом Осколе едва не уничтожили мозаику на фасаде здания техникума агробизнеса, кооперации и сервиса. В администрации заверили, что декор сохранят.