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Мозаику на фасаде ремонтируемого детсада в Белгороде закрыли утеплителем

Сегодня, 07:36
Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»

В Белгороде может исчезнуть ещё одна мозаика

На фасаде детсада № 63 в областном центре была старая мозаика. Здание сейчас капитально ремонтируют, и по эскизу элемент декора планировалось сохранить. Однако мозаику в итоге закрыли утеплителем, сообщили в телеграм-канале «Электромир Максимова».

В Белгороде капитально ремонтируют детсад № 63. На его фасаде есть старая мозаика, которую, если верить эскизам, планировали сохранить. Однако белгородцы заметили, что в итоге мозаику закрывают утеплителем.

Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»

Во многих детсадах и школах Белгорода сохранилась советская мозаика, панно, витражи. Примечательно, что подрядчики и руководство учебных учреждений обещали сохранить эти декоративные элементы при капремонте. Об этом говорилось в том числе в июне, когда объекты образования проверял губернатор Вячеслав Гладков. Сам глава региона ранее заявил, что запретил бы трогать мозаику в любом виде, так как это ценность для любого здания.

Примечательно, что в прошлом году власти региона предложили провести перепись элементов украшения на фасадах. Речь на тот момент, правда, шла о зданиях учреждений культуры. По итогам планировалось составить реестр декора, который должны учитывать при ремонте объектов.

Отметим, что в Белгороде уже была громкая история, связанная с мозаикой. Декор был на фасаде спортшколы № 4, которую снесли для строительства новой арены. Вместе со зданием исчезла и мозаика, красовавшаяся на здании с 1987 года. Краеведы и искусствоведы пытались её спасти, но безрезультатно.

А в 2021 году уже в Старом Осколе едва не уничтожили мозаику на фасаде здания техникума агробизнеса, кооперации и сервиса. В администрации заверили, что декор сохранят.

На здании техникума в Старом Осколе во время капремонта едва не уничтожили мозаику
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