Мозаику на фасаде ремонтируемого детсада в Белгороде закрыли утеплителем

Во многих детсадах и школах Белгорода сохранилась советская мозаика, панно, витражи. Примечательно, что подрядчики и руководство учебных учреждений обещали сохранить эти декоративные элементы при капремонте. Об этом говорилось в том числе в июне, когда объекты образования проверял губернатор Вячеслав Гладков. Сам глава региона ранее заявил, что запретил бы трогать мозаику в любом виде, так как это ценность для любого здания.