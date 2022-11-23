Мозаику на фасаде детсада в Белгороде заменит 3D-панно

В региональном управлении капитального строительства прокомментировали ситуацию с исчезающей мозаикой на фасаде детсада № 63 в Белгороде. Чиновники заявили, что её заменит 3D-панно, визуально повторяющее исходный рисунок. Смонтируют его после окончания работ на фасаде.
В УКСе добавили, что сохранить мозаику было нельзя. Одна из причин — необходимое утепление стены.
Детсад № 63 на улице Преображенской капитально ремонтируют. Примечательно, что по эскизу мозаику планировалось сохранить. Однако накануне белгородцы заметили, что её закрывают утеплителем.