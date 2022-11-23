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Мозаику на фасаде детсада в Белгороде заменит 3D-панно

Сегодня, 10:04
Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»
Это панно визуально повторит первоначальный рисунок, сообщает «Белгород № 1» со ссылкой на региональное управление капитального строительства. В ведомстве утверждают, что сохранить мозаику было невозможно, так как требовалось утепление стены.

В региональном управлении капитального строительства прокомментировали ситуацию с исчезающей мозаикой на фасаде детсада № 63 в Белгороде. Чиновники заявили, что её заменит 3D-панно, визуально повторяющее исходный рисунок. Смонтируют его после окончания работ на фасаде.

В УКСе добавили, что сохранить мозаику было нельзя. Одна из причин — необходимое утепление стены.

Детсад № 63 на улице Преображенской капитально ремонтируют. Примечательно, что по эскизу мозаику планировалось сохранить. Однако накануне белгородцы заметили, что её закрывают утеплителем.

Мозаику на фасаде ремонтируемого детсада в Белгороде закрыли утеплителем
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#УКС#Мозаика#Панно#Инна Рогова
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