Мозаику на фасаде детсада в Белгороде заменит 3D-панно

В региональном управлении капитального строительства прокомментировали ситуацию с исчезающей мозаикой на фасаде детсада № 63 в Белгороде. Чиновники заявили, что её заменит 3D-панно, визуально повторяющее исходный рисунок. Смонтируют его после окончания работ на фасаде.