Мобилизованных белгородцев освободили от платы за аренду земли

Во время сессии горсовета депутаты приняли решение освободить мобилизованных и контрактников от уплаты арендных платежей за пользование городскими земельными участками, предназначенными для эксплуатации гаражей. Льгота распространяется на период прохождения военной службы со дня мобилизации или подписания контракта.
Для мобилизованных и контрактников, имеющих обязательства по арендной плате до момента возникновения права на льготу, предусмотрена отсрочка платежа.
Напомним, мобилизованные также временно не будут оплачивать аренду за государственное имущество и земли. Для освобождения от уплаты аренды необходимо написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области. Кроме того, участников СВО освободили от уплаты земельного и имущественного налогов.