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Мобилизованных белгородцев освободили от платы за аренду земли

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Решение приняли депутаты в ходе 55-й сессии горсовета 22 ноября.

Во время сессии горсовета депутаты приняли решение освободить мобилизованных и контрактников от уплаты арендных платежей за пользование городскими земельными участками, предназначенными для эксплуатации гаражей. Льгота распространяется на период прохождения военной службы со дня мобилизации или подписания контракта.

Для мобилизованных и контрактников, имеющих обязательства по арендной плате до момента возникновения права на льготу, предусмотрена отсрочка платежа.

Напомним, мобилизованные также временно не будут оплачивать аренду за государственное имущество и земли. Для освобождения от уплаты аренды необходимо написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области. Кроме того, участников СВО освободили от уплаты земельного и имущественного налогов.

Белгородских мобилизованных освободят от платы за аренду государственного имущества
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