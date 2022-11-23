Мобилизованных белгородцев освободили от платы за аренду земли

Напомним, мобилизованные также временно не будут оплачивать аренду за государственное имущество и земли. Для освобождения от уплаты аренды необходимо написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области. Кроме того, участников СВО освободили от уплаты земельного и имущественного налогов.