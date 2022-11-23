«Мираторг» помог юным боксёрам из Корочи подготовиться ко всероссийским соревнованиям

Семь юных боксёров из Корочи в возрасте 12 и 13 лет получили возможность пройти подготовку к первому отбору в сборную России в своей возрастной категории. Компания взяла на себя расходы на проживание и питание спортсменов.
Сборы — это тренировочный период, во время которого спортсмены занимаются только подготовкой к соревнованиям. Боксёры из «Апперкота» летом участвовали трижды в сборах на базе детского оздоровительного лагеря в Белгородской области, в ноябре они прошли подготовку на базе сборной России, где помимо боксёров тренируются спортсмены из сборных команд по разным видам спорта: борьбе, гандболу и других, а занятия проводят главные наставники сборной страны.
Усиленные тренировки и спарринг-партнёры из разных школ и регионов, всё это даёт уникальный опыт для дальнейшего развития детей. Сборы в Чехове продлились две недели, после чего юные спортсмены приняли участие во всероссийских боксёрских соревнованиях. Ребята начали заниматься боксом в 10 лет, они ещё в начале своего пути, но уже принимают участие в столь серьезных состязаниях, отстаивают честь своего района. По итогам соревнований двое корочанских ребят стали призёрами, завоевав бронзовые медали всероссийского турнира.
«Очень благодарны за поддержку бокса компании „Мираторг“, потому что без участия холдинга было бы очень сложно представлять Корочанский район. Это отличный вклад в будущее детей», — отметил тренер клуба Юрий Скрябин.
Клуб бокса «Апперкот» существует 5 лет. В нем занимается более 60 ребят, многие из которых являются победителями, финалистами и призерами областных соревнований. В 2021 году «Мираторг» помог в подготовке к состязаниям на базе МОР училища олимпийского резерва № 1 воспитанников клуба 2008 года рождения, а до этого компания закупила новую экипировку для воспитанников клуба. Она позволяет выступать на официальных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней.
«Желаем дальнейших успехов юным спортсменам! Поддержка целеустремленных детей в обучении, творчестве и спорте является частью программы социальной ответственности холдинга. Компания „Мираторг“ продолжит и дальше оказывать поддержку детским учреждениям и талантливой молодёжи во всех регионах присутствия», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».