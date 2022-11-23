«Мираторг» помог юным боксёрам из Корочи подготовиться ко всероссийским соревнованиям

Усиленные тренировки и спарринг-партнёры из разных школ и регионов, всё это даёт уникальный опыт для дальнейшего развития детей. Сборы в Чехове продлились две недели, после чего юные спортсмены приняли участие во всероссийских боксёрских соревнованиях. Ребята начали заниматься боксом в 10 лет, они ещё в начале своего пути, но уже принимают участие в столь серьезных состязаниях, отстаивают честь своего района. По итогам соревнований двое корочанских ребят стали призёрами, завоевав бронзовые медали всероссийского турнира.