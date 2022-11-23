Минстрой РФ наградил белгородского замгубернатора за вклад в «Умный город»

В Минстрое РФ подвели итоги реализации федерального проекта «Умный город». За вклад в работу по цифровизации городского хозяйства замгубернатора Мирошникова наградили благодарственным письмом.
Как отметил Мирошников, для Белгородской области «Умный город» — не просто проект, а философия, которая позволяет развивать регион и делать его более удобным для людей за счёт простых сервисов.
Белгород и Старый Оскол участвуют в проекте уже год. В 2021 году областной центр лучшим в рейтинге «IQ городов» среди 64 российских городов численностью до миллиона человек.
Проект «Умный город» реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».