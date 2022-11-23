Минимум полгода без «Новой жизни»: когда белгородцев заселят в социальное жильё

Журналистам другая белгородка рассказала, что как раз находится в числе тех, кто ждёт своё жильё. Три года назад в кооператив «Новая жизнь» вступала она одна, а сейчас у неё есть муж и дочь. Надежд на то, что дочка научится ходить в своей квартире, а не в съёмной комнате в общежитии, у девушки уже нет.