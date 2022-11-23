Минимум полгода без «Новой жизни»: когда белгородцев заселят в социальное жильё

Ещё как минимум полгода будущие жители домов четвёртой очереди проекта «Новая жизнь» не получат ключи от своих квартир. Четыре дома собирались сдать в эксплуатацию в 2022 году, затем сроки перенесли на второе полугодие, а потом и вовсе на июнь 2023 года.
Месяц назад застройщик «Дирекция ЮЗР» опубликовал пост, где заявил, что строительство четвёртой очереди проекта близится к завершению. Речь о домах № 18 и 20 на улице Каштановой, № 35 и 37 на улице Семейной. В сообщении указали, что строители занимаются фасадами, внутренней отделкой, благоустройством дворов.
Однако не всё оказалось так оптимистично — сроки передачи ключей назначили на июнь 2023 года. Белгородцы связались с застройщиком. Им ответила женщина, представившаяся Светланой. Она пояснила, что сдача действительно будет в декабре, но попросила не путать сдачу и выдачу ключей. По её словам, нужно доделать ремонт, оформить нужные документы, поставить дом на кадастровый учёт.
Её также спросили, есть ли гарантии, что жильцы смогут въехать до 30 июня или сроки снова перенесут. Белгородцы ответа на этот вопрос не получили, а Светлана сказала, что озвучивает то, что ей поручило руководство.
Журналистам другая белгородка рассказала, что как раз находится в числе тех, кто ждёт своё жильё. Три года назад в кооператив «Новая жизнь» вступала она одна, а сейчас у неё есть муж и дочь. Надежд на то, что дочка научится ходить в своей квартире, а не в съёмной комнате в общежитии, у девушки уже нет.
Ещё одним интересным фактом стало то, что убытки бюджета области по «Новой жизни» составили 700 млн рублей. Ранее Вячеслав Гладков решил снять с должности гендиректора «Дирекции ЮЗР» Александра Славкина.