Куда пришёлся новый удар ВСУ и почему «Линия Вагнера» сменила название

Тем временем глава села Николай Калинин заявил, что на тренировочном пункте стрельбы, в том числе учебные, не проводятся. Ближайший полигон для этих целей расположен в Лапыгино. А в Федосеевке желающих лишь обучают начальной военной подготовке и оказанию первой медпомощи.