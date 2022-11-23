Куда пришёлся новый удар ВСУ и почему «Линия Вагнера» сменила название

23 ноября под обстрелом вновь оказалась Устинка в Белгородском районе. Повреждения получили частный дом и ЛЭП, в связи с чем три населённых пункта остались без света. Пострадавших не было.
В старооскольской Федосеевке семилетнего ребёнка зацепило тренировочной пулей. Мальчик возвращался из школы и проходил мимо полигона, по пути и произошёл инцидент. У ребёнка — ушиб правой кисти и сильный испуг.
Тем временем глава села Николай Калинин заявил, что на тренировочном пункте стрельбы, в том числе учебные, не проводятся. Ближайший полигон для этих целей расположен в Лапыгино. А в Федосеевке желающих лишь обучают начальной военной подготовке и оказанию первой медпомощи.
Губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции 21 ноября назвал защитные сооружения на границе региона Белгородской засечной чертой. При этом ранее она именовалась «Линией Вагнера».
Руководитель ЧВК Евгений Пригожин в свою очередь заверил, что переживать за название не стоит и что сооружения продолжают возводить.