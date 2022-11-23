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Куда пришёлся новый удар ВСУ и почему «Линия Вагнера» сменила название

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородском районе вновь обстреляли Устинку, а в Федосеевке тренировочной пулей зацепило семилетнего ребёнка. Тем временем Евгений Пригожин объяснил, почему «Линия Вагнера» стала называться засечной чертой.

Новый день — новая атака ВСУ

23 ноября под обстрелом вновь оказалась Устинка в Белгородском районе. Повреждения получили частный дом и ЛЭП, в связи с чем три населённых пункта остались без света. Пострадавших не было.

Село в Белгородском районе снова атаковали ВСУ
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Пострадавший от пули мальчик

В старооскольской Федосеевке семилетнего ребёнка зацепило тренировочной пулей. Мальчик возвращался из школы и проходил мимо полигона, по пути и произошёл инцидент. У ребёнка — ушиб правой кисти и сильный испуг.

Тем временем глава села Николай Калинин заявил, что на тренировочном пункте стрельбы, в том числе учебные, не проводятся. Ближайший полигон для этих целей расположен в Лапыгино. А в Федосеевке желающих лишь обучают начальной военной подготовке и оказанию первой медпомощи.

Проходившего мимо военного полигона ребёнка зацепило тренировочной пулей
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Из «Линии Вагнера» — в засечную черту

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции 21 ноября назвал защитные сооружения на границе региона Белгородской засечной чертой. При этом ранее она именовалась «Линией Вагнера».

Руководитель ЧВК Евгений Пригожин в свою очередь заверил, что переживать за название не стоит и что сооружения продолжают возводить.

Пригожин рассказал, почему «Линия Вагнера» сменила название в Белгородской области
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