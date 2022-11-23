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КМАруда наказала работника за сигарету. Тот решил оспорить наказание в суде

Сегодня, 13:58
Фото: kmaruda.ru
Сотрудник попался с сигаретой в руках, когда сидел в кабине погрузчика. Мужчина утверждал, что она не была зажжена. Работник получил дисциплинарное взыскание. Он не растерялся и пошёл в суд, но доказать там свою правоту не смог.

В сентябре специалист пожарной безопасности АО «Комбинат „КМАруда“» заметил сотрудника в кабине погрузчика с сигаретой в руках. Свидетель также утверждал, что видел дым. При этом на комбинате действует запрет на курение (за исключением специально отведённых мест на свежем воздухе).

На работника составили докладную записку, её отправили начальству. В итоге мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности. Он в свою очередь подал объяснительную, в которой уточнил, что сигарета не была зажжена.

Сотрудник дошёл до суда: он требовал признать приказ о дисциплинарном взыскании незаконным. Однако в Губкинском городском суде решили, что основания для привлечения мужчины к ответственности действительно были. В итоге работнику отказали. Решение ещё не вступило в силу.

Не все решения, впрочем, принимались в пользу комбината. Ранее одному сотруднику удалось добиться от КМАруды компенсации за профзаболевание в 200 тыс. рублей, а другой через суд добился выплаты денег за дополнительную работу.

Отметим, что на комбинате запрещали не только курение. В 2021 году на шахте КМАруды вводили запрет на поедание семечек на рабочем месте. Это ограничение ввели в том числе «с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории цеха».

Белгородцев удивил запрет есть семечки на рабочем месте
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Губкин#Суд#Кмаруда#Сигарета#Курение#Нарочно не придумаешь
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