КМАруда наказала работника за сигарету. Тот решил оспорить наказание в суде

В сентябре специалист пожарной безопасности АО «Комбинат „КМАруда“» заметил сотрудника в кабине погрузчика с сигаретой в руках. Свидетель также утверждал, что видел дым. При этом на комбинате действует запрет на курение (за исключением специально отведённых мест на свежем воздухе).
На работника составили докладную записку, её отправили начальству. В итоге мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности. Он в свою очередь подал объяснительную, в которой уточнил, что сигарета не была зажжена.
Сотрудник дошёл до суда: он требовал признать приказ о дисциплинарном взыскании незаконным. Однако в Губкинском городском суде решили, что основания для привлечения мужчины к ответственности действительно были. В итоге работнику отказали. Решение ещё не вступило в силу.
Не все решения, впрочем, принимались в пользу комбината. Ранее одному сотруднику удалось добиться от КМАруды компенсации за профзаболевание в 200 тыс. рублей, а другой через суд добился выплаты денег за дополнительную работу.
Отметим, что на комбинате запрещали не только курение. В 2021 году на шахте КМАруды вводили запрет на поедание семечек на рабочем месте. Это ограничение ввели в том числе «с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории цеха».