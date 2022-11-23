КМАруда наказала работника за сигарету. Тот решил оспорить наказание в суде

Сотрудник попался с сигаретой в руках, когда сидел в кабине погрузчика. Мужчина утверждал, что она не была зажжена. Работник получил дисциплинарное взыскание. Он не растерялся и пошёл в суд, но доказать там свою правоту не смог.

Сюжет Нарочно не придумаешь