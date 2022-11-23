Итоги акции «Удача в Личном»

«Сегодня вы получили в пользование не только фирменные зонты нашей компании, но, что важнее — удобные дистанционные сервисы. Созданные Белгородэнергосбытом личные кабинеты для юридических и физических лиц позволят вам решать практически все вопросы энергоснабжения, не выходя из дома, ведь теперь незачем тратить время на поездки в офисы гарантирующего поставщика. А еще ваши личные кабинеты, словно зонтики, защитят вас от неприятностей, связанных с передачей сезонной инфекции в очередях. Будьте здоровы, осваивайте новые дистанционные сервисы на сайте белгородэнергосбыт.рф и не забывайте заглядывать там же на площадку бытовых услуг компании — в раздел „Маркетплейс“!»