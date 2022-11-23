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Итоги акции «Удача в Личном»

Сегодня, 07:30
Фото: Белгородэнергосбыт
Испытать «Удачу в Личном» решили 190 физических лиц и 136 юридических лиц.

Чтобы стать участником акции, потребителям Белгородэнергосбыта необходимо было в период с 10 августа до 10 ноября 2022 года включительно зарегистрироваться в личном кабинете юридического или физического лица на сайте гарантирующего поставщика и произвести онлайн-оплату не менее одного счета за электроэнергию, а также подтвердить в настройках профиля свои контактные данные.

Испытать «Удачу в Личном» решили 190 физических лиц и 136 юридических лиц, среди которых были и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
С помощью методики распределения призов, утвержденной в положении об акции, были отобраны восемь победителей: пять бытовых абонентов и три юридических лица. Среди физических лиц корпоративных призов компании удостоены Дмитрий Сухоручко и Полина Боровкова из Белгородского района, Екатерина Молчанова из Белгорода, Виктор Гордилов из Грайворона и Ирина Клец из Шебекинского района. Среди юридических — Павел Авдеев из Ракитянского района, Денис Епифанов из Белгорода и садоводческое некоммерческое товарищество «Бродок- 2» (Белгородский район).

Поздравляя победителей акции, заместитель генерального директора по клиентскому сервису АО «Белгородэнергосбыт» Иван Кузнецов подчеркнул:

«Сегодня вы получили в пользование не только фирменные зонты нашей компании, но, что важнее — удобные дистанционные сервисы. Созданные Белгородэнергосбытом личные кабинеты для юридических и физических лиц позволят вам решать практически все вопросы энергоснабжения, не выходя из дома, ведь теперь незачем тратить время на поездки в офисы гарантирующего поставщика. А еще ваши личные кабинеты, словно зонтики, защитят вас от неприятностей, связанных с передачей сезонной инфекции в очередях. Будьте здоровы, осваивайте новые дистанционные сервисы на сайте белгородэнергосбыт.рф и не забывайте заглядывать там же на площадку бытовых услуг компании — в раздел „Маркетплейс“!»

Фото: Белгородэнергосбыт

Напоминаем всем клиентам Белгородэнергосбыта, что вы можете стать участниками двух действующих акций гарантирующего поставщика («Кешбэк — за оплату коммунальных услуг картой „Мир“!», «Подарок — за онлайн-оплату!»), и может статься — оказаться в плюсе!

Подробности — по ссылке Белгородэнергосбыт | Официальный сайт (belsbyt.ru)

Реклама. БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ АО

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