II Конгресс молодых ученых пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года

В центре особого внимания гостей форума - вызовы для отечественной науки в новых геополитических реалиях, а также методы достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, включая перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества. Среди ключевых тематических блоков - климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в области развития искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конгресса состоится подведение итогов всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов “Большие вызовы”, пройдут диалоги между учеными в формате Россия - Австрия и Россия - Иран, также поговорят об условиях сотрудничества в этой сфере РФ и АСЕАН.