II Конгресс молодых ученых пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года

Соучредителем конгресса выступает Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер мероприятия - 1MI.
По словам вице-премьера Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, программа конгресса содержит свыше 100 мероприятий, в которых примут участие люди науки России и еще 40 стран мира. Об этом пишет newsnn.ru.
Дмитрий Чернышенко добавил, что достижение технологического суверенитета и экономической безопасности страны, а также поставленных главой государства задач возможно только благодаря активному участию научного сообщества, молодых ученых, а также концентрации ресурсов органов власти, регионов и бизнеса.
“Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, – время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию конгресса”, - отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Мероприятие призвано объединить на эти три дня молодых ученых, лауреатов конкурсов и грантов из РФ, Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других государств, а также профильных международных организаций и учреждений, занимающихся поддержкой науки и образования.
В центре особого внимания гостей форума - вызовы для отечественной науки в новых геополитических реалиях, а также методы достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, включая перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества. Среди ключевых тематических блоков - климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в области развития искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конгресса состоится подведение итогов всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов “Большие вызовы”, пройдут диалоги между учеными в формате Россия - Австрия и Россия - Иран, также поговорят об условиях сотрудничества в этой сфере РФ и АСЕАН.
Программой конгресса предусмотрены и события других форматов и уровней: панельные дискуссии, паблик-токи, питч-сессии, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия, которые пройдут на площадках-спутниках.