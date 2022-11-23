Госслужащим в Белгородской области повысили пенсии за выслугу лет

Так, увеличатся размеры пенсий за выслугу лет тем, кто замещал должности государственной гражданской службы и госдолжности Белгородской области. Повышение составит 10%. На столько же увеличатся размеры доплат лицам, замещавшим должности в органах власти и управления региона.