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Госслужащим в Белгородской области повысили пенсии за выслугу лет

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Выплаты увеличатся на 10%. У кого именно повысится пенсия, указано в документе, подписанном губернатором.

В Белгородской области увеличатся пенсии для госслужащих. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора.

Так, увеличатся размеры пенсий за выслугу лет тем, кто замещал должности государственной гражданской службы и госдолжности Белгородской области. Повышение составит 10%. На столько же увеличатся размеры доплат лицам, замещавшим должности в органах власти и управления региона.

Коэффициент индексации размера пенсий и доплат во всех указанных случаях составит 1,1. Отметим, что увеличение распространяется на период с 1 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что новый мэр Белгорода будет зарабатывать как минимум 167 тыс. рублей. Зарплату градоначальника составят должностной оклад, надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий и премии. Имя нового мэра будет известно уже в декабре.

Новый мэр Белгорода будет зарабатывать минимум 167 тысяч рублей
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#Инна Рогова#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Пенсия#Доплата#Повышение
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