Госслужащим в Белгородской области повысили пенсии за выслугу лет

В Белгородской области увеличатся пенсии для госслужащих. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора.
Так, увеличатся размеры пенсий за выслугу лет тем, кто замещал должности государственной гражданской службы и госдолжности Белгородской области. Повышение составит 10%. На столько же увеличатся размеры доплат лицам, замещавшим должности в органах власти и управления региона.
Коэффициент индексации размера пенсий и доплат во всех указанных случаях составит 1,1. Отметим, что увеличение распространяется на период с 1 июня 2022 года.
Ранее стало известно, что новый мэр Белгорода будет зарабатывать как минимум 167 тыс. рублей. Зарплату градоначальника составят должностной оклад, надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий и премии. Имя нового мэра будет известно уже в декабре.