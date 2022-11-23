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Глава Федосеевки прокомментировал историю с пострадавшим от пули мальчиком

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
По словам Николая Калинина, пункт в Федосеевке не предназначен для стрельб, в том числе учебных. Вместе с тем там действительно организуют занятия по начальной военной подготовке. При каких обстоятельствах семилетнего мальчика ранило тренировочной пулей, пока неизвестно.

В Федосеевке Старооскольского горокруга тренировочной пулей с местного полигона ранило семилетнего мальчика. По словам главы сельской территории Николая Калинина, пока неизвестно, как это могло произойти.

В Федосеевке есть пункт подготовки отделения Союза офицеров запаса Московского областного регионального отделения. Работает он на базе местного Центра культурного развития. Однако там, утверждает Калинин, не проводятся занятия по стрельбе.

В пункте желающих обучают начальной военной подготовке, оказанию первой медпомощи. Ближайший же полигон для стрельб находится в Лапыгино, заключил Николай Калинин.

Тем не менее правоохранители всё же проверят обстоятельства происшествия. По словам мамы пострадавшего мальчика, у её ребёнка — сильный испуг и ушиб правой кисти.

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#Инна Рогова#Общество#Новости Старого Оскола#Старооскольский горокруг#Пуля#Стрельба#Полигон#Ребёнок
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