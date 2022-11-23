Глава Федосеевки прокомментировал историю с пострадавшим от пули мальчиком

По словам Николая Калинина, пункт в Федосеевке не предназначен для стрельб, в том числе учебных. Вместе с тем там действительно организуют занятия по начальной военной подготовке. При каких обстоятельствах семилетнего мальчика ранило тренировочной пулей, пока неизвестно.

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