Глава Федосеевки прокомментировал историю с пострадавшим от пули мальчиком

В Федосеевке Старооскольского горокруга тренировочной пулей с местного полигона ранило семилетнего мальчика. По словам главы сельской территории Николая Калинина, пока неизвестно, как это могло произойти.
В Федосеевке есть пункт подготовки отделения Союза офицеров запаса Московского областного регионального отделения. Работает он на базе местного Центра культурного развития. Однако там, утверждает Калинин, не проводятся занятия по стрельбе.
В пункте желающих обучают начальной военной подготовке, оказанию первой медпомощи. Ближайший же полигон для стрельб находится в Лапыгино, заключил Николай Калинин.
Тем не менее правоохранители всё же проверят обстоятельства происшествия. По словам мамы пострадавшего мальчика, у её ребёнка — сильный испуг и ушиб правой кисти.