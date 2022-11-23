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Дело об оплате долгов БКХП перед КРЦ «Эфко-Каскад» дошло до Верховного суда

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Спор направили на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области. При этом Верховный суд отменил акты нижестоящих судов, сообщает портал PRОбанкротство.

Дело об оплате долгов АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (БКХП) дошло до Верховного суда. Последний решил отменить акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Судебные тяжбы у комбината начались ещё в 2018 году. Известно, что в июле того года ООО «КРЦ Эфко-Каскад» поставило предприятию товар, за который оно не смогло расплатиться. В сентябре 2018 года было возбуждено дело о банкротстве БКХП. Вместо комбината долги перед «КРЦ Эфко-Каскад» выплатило ООО «Бизнес Фуд Сфера».

При этом ООО предполагало, что требования к БКХП имеют текущий характер, поэтому «Бизнес Фуд Сфера» взыскало с комбината 13 млн рублей в режиме текущих платежей. Акты судов в Верховном суде обжаловал конкурсный кредитор банкрота — «Ставропольский бройлер». Последний, к слову, в 2021 году арендовал активы банкротящейся «Белой птицы — Белгород».

В ставропольской компании указали, что для квалификации требований как текущих или реестровых в первую очередь важна дата возникновения денежных обязательств у БКХП. Именно в связи с этим ВС предложил суду первой инстанции рассмотреть спор повторно.

Ранее суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили иск «Бизнес Фуд Сферы». Тогда ООО «Ставропольский бройлер» обратилось в Верховный суд с требованиями отменить судебные акты в части взыскания с комбината более чем 7 млн рублей. Кстати, именно ставропольская компания стала правопреемником банка «Траст», выступающего в деле о банкротстве третьим лицом. Банк был и кредитором «Белой птицы — Белгород».

Нижестоящие суды, как ни странно, признали иск обоснованным и установили наличие задолженности хлебокомбината и её погашение «Бизнес Фуд Сферой». Иной точки зрения придерживался «Ставропольский бройлер». В компании заявили, что не важны ни дата согласованного сторонами договора поставки срока оплаты товара, ни дата фактического исполнения обществом платёжных обязательств комбината.

Верховный суд согласился с мнением заявителя, поэтому решил передать дело на новое рассмотрение в белгородский арбитраж.

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#Наталья Корявых#Экономика#Эфко#КРЦ Эфко-Каскад#Ставропольский бройлер#Арбитражные суд#Верховный суд
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