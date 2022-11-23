Дело об оплате долгов БКХП перед КРЦ «Эфко-Каскад» дошло до Верховного суда

Судебные тяжбы у комбината начались ещё в 2018 году. Известно, что в июле того года ООО «КРЦ Эфко-Каскад» поставило предприятию товар, за который оно не смогло расплатиться. В сентябре 2018 года было возбуждено дело о банкротстве БКХП. Вместо комбината долги перед «КРЦ Эфко-Каскад» выплатило ООО «Бизнес Фуд Сфера».