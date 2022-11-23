Дело об оплате долгов БКХП перед КРЦ «Эфко-Каскад» дошло до Верховного суда

Дело об оплате долгов АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (БКХП) дошло до Верховного суда. Последний решил отменить акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.
Судебные тяжбы у комбината начались ещё в 2018 году. Известно, что в июле того года ООО «КРЦ Эфко-Каскад» поставило предприятию товар, за который оно не смогло расплатиться. В сентябре 2018 года было возбуждено дело о банкротстве БКХП. Вместо комбината долги перед «КРЦ Эфко-Каскад» выплатило ООО «Бизнес Фуд Сфера».
При этом ООО предполагало, что требования к БКХП имеют текущий характер, поэтому «Бизнес Фуд Сфера» взыскало с комбината 13 млн рублей в режиме текущих платежей. Акты судов в Верховном суде обжаловал конкурсный кредитор банкрота — «Ставропольский бройлер». Последний, к слову, в 2021 году арендовал активы банкротящейся «Белой птицы — Белгород».
В ставропольской компании указали, что для квалификации требований как текущих или реестровых в первую очередь важна дата возникновения денежных обязательств у БКХП. Именно в связи с этим ВС предложил суду первой инстанции рассмотреть спор повторно.
Ранее суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили иск «Бизнес Фуд Сферы». Тогда ООО «Ставропольский бройлер» обратилось в Верховный суд с требованиями отменить судебные акты в части взыскания с комбината более чем 7 млн рублей. Кстати, именно ставропольская компания стала правопреемником банка «Траст», выступающего в деле о банкротстве третьим лицом. Банк был и кредитором «Белой птицы — Белгород».
Нижестоящие суды, как ни странно, признали иск обоснованным и установили наличие задолженности хлебокомбината и её погашение «Бизнес Фуд Сферой». Иной точки зрения придерживался «Ставропольский бройлер». В компании заявили, что не важны ни дата согласованного сторонами договора поставки срока оплаты товара, ни дата фактического исполнения обществом платёжных обязательств комбината.
Верховный суд согласился с мнением заявителя, поэтому решил передать дело на новое рассмотрение в белгородский арбитраж.