Что думают белгородцы о новогоднем салюте

Вопрос о новогоднем салюте к губернатору поступил во время прямой линии. Вячеслав Гладков ответил, что решение о фейерверке примут в конце декабря. Всё будет зависеть от оперативной обстановки. При этом глава региона подчеркнул, что был бы рад настоящему празднику.
Своё мнение по данному вопросу оставили белгородцы в соцсетях «Бел.Ру». К примеру, Саша Черных отметила, что новогодний салют в Белгороде проходит пару раз в неделю. А Елена Осипова добавила, что на лампочках и гирляндах отмывают деньги.
Военная экономика в деле — начали бюджеты на праздники сокращать, дальше будут убирать пособия.
Елена Осипова
Забыть о салюте попросила Тамара Шаполова, добавив, что в этой обстановке хоть бы выжить надо. Её поддержал Женек Кошелев, добавив, что и ёлка на площади не нужна.
Почему людей не отселяют, не дают статус беженцев? Для чего тратят деньги куда попало? Зачем сейчас нужно было вкладывать деньги в площадь перед администрацией, обшивать дома? Вот изменилась бы ситуация в лучшую сторону, тогда да.
Елена Мухаметзянова
Владимир Сидаев добавил, что от «салютов» дети уже прятаться бегут.
Пир во время чумы. А хоть какая-то копейка останется — мобилизованным помогите.
Владимир Сидаев
По мнению Анастасии Гавриловой, отметить Новый год можно дома — и достаточно.
Молодые люди, наш генофонд, сражаются и гибнут за нас и нашу Родину. Какие салюты могут быть?
Анастасия Гаврилова
А белгородка Анна Польщикова пригласила всех в Шебекино на «салюты».
Приезжайте — смотрите и слушайте.
Анна Польщикова