Что думают белгородцы о новогоднем салюте

Вопрос о новогоднем салюте к губернатору поступил во время прямой линии. Вячеслав Гладков ответил, что решение о фейерверке примут в конце декабря. Всё будет зависеть от оперативной обстановки. При этом глава региона подчеркнул, что был бы рад настоящему празднику.