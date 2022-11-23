Безработные мобилизованные белгородцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты

Об этом в прямом эфире рассказал Вячеслав Гладков. Он подтвердил информацию о выплате минимального размера труда безработным, которых отправили на СВО. При этом, как рассказал глава, многие мужчины пытались обмануть властей. Половина заявлений от «безработных» были ложными – люди имели в этом году доход.