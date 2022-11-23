Безработные мобилизованные белгородцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты

Нетрудоустроенные белгородцы, которых мобилизовали, могут получить от белгородских властей выплаты в размере минимальной оплаты труда.
Об этом в прямом эфире рассказал Вячеслав Гладков. Он подтвердил информацию о выплате минимального размера труда безработным, которых отправили на СВО. При этом, как рассказал глава, многие мужчины пытались обмануть властей. Половина заявлений от «безработных» были ложными – люди имели в этом году доход.
50% из этого списка сказали нам неправду. У них заработок был в течение года. Поэтому мы начали выплачивать минимальный размер оплаты труда тем, кто не получал заработную плату совсем.
Вячеслав Гладков