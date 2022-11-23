Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцы стали чаще совершать преступления на улицах, в парках и скверах

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
В Белгородской области на 13,5% выросло число преступлений, совершённых в общественных местах, следует из данных МВД России.

Белгородцы за последние десять месяцев стали чаще совершать преступления на улицах. Отмечается рост в 13,5%. Регион вошёл в число лидеров по приросту.

Безоговорочно лидирует Северная Осетия, где число преступлений в общественных местах выросло почти на 60%. Белгородская область в этом списке стала 5-й. В соседней Курской области, напротив, количество сократилось на 13,3%.

В России в 2021 году с января по октябрь зарегистрировали почти 492 тыс. преступлений в общественных местах, в том числе 287 тыс. совершили на улицах, площадях, в парках и скверах. В аналогичный период текущего года преступлений подобного рода совершили более чем 502 тыс., однако число преступлений на улицах зафиксировали 280 тыс.

Как правило, преступники совершали кражи — это 35% от общего числа правонарушений. Почти 20% были связаны с ПДД, ещё 15,6% — с оборотом наркотиков. Хулиганство при этом составило лишь 0,3%.

 

В Белгородской области совершили на 213% больше преступлений с оружием и боеприпасами
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области резко выросло число тяжких преступленийВ Старом Осколе разыскивают двоих подозреваемых в преступлениях мужчинПериод мобилизации посчитают отягчающим обстоятельством при совершении преступления
#Наталья Корявых#Общество#Статистика преступности#Мвд#Преступления на улице
Подпишитесь
Село в Белгородском районе снова атаковали ВСУ
Сегодня, 11:13
Пригожин рассказал, почему «Линия Вагнера» сменила название в Белгородской области
Сегодня, 06:58
В селе Староселье на границе Белгородской области продолжают жить пять человек
Сегодня, 06:46
Глава Федосеевки прокомментировал историю с пострадавшим от пули мальчиком
Сегодня, 12:23
Проходившего мимо военного полигона ребёнка зацепило тренировочной пулей
Сегодня, 06:39
В Белгороде снова раздаются звуки взрывов
Сегодня, 11:16