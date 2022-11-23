Белгородцы стали чаще совершать преступления на улицах, в парках и скверах

В России в 2021 году с января по октябрь зарегистрировали почти 492 тыс. преступлений в общественных местах, в том числе 287 тыс. совершили на улицах, площадях, в парках и скверах. В аналогичный период текущего года преступлений подобного рода совершили более чем 502 тыс., однако число преступлений на улицах зафиксировали 280 тыс.