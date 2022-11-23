Белгородцы стали чаще совершать преступления на улицах, в парках и скверах

Белгородцы за последние десять месяцев стали чаще совершать преступления на улицах. Отмечается рост в 13,5%. Регион вошёл в число лидеров по приросту.
Безоговорочно лидирует Северная Осетия, где число преступлений в общественных местах выросло почти на 60%. Белгородская область в этом списке стала 5-й. В соседней Курской области, напротив, количество сократилось на 13,3%.
В России в 2021 году с января по октябрь зарегистрировали почти 492 тыс. преступлений в общественных местах, в том числе 287 тыс. совершили на улицах, площадях, в парках и скверах. В аналогичный период текущего года преступлений подобного рода совершили более чем 502 тыс., однако число преступлений на улицах зафиксировали 280 тыс.
Как правило, преступники совершали кражи — это 35% от общего числа правонарушений. Почти 20% были связаны с ПДД, ещё 15,6% — с оборотом наркотиков. Хулиганство при этом составило лишь 0,3%.