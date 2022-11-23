Белгородцы из приграничья просят Гладкова о переселении из-за постоянной тревоги

Гладкова спросили о новом переселении семей из приграничья

Просьба губернатору поступила от семьи из Грайворона. По словам обратившихся, в городе каждый день громко, из-за чего обостряются заболевания на почве постоянной тревоги. Вячеслав Гладков ответил, что заявки на отселение принимаются. Обращаться нужно к его заместителю.