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Белгородцы из приграничья просят Гладкова о переселении из-за постоянной тревоги

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI

Гладкова спросили о новом переселении семей из приграничья

Просьба губернатору поступила от семьи из Грайворона. По словам обратившихся, в городе каждый день громко, из-за чего обостряются заболевания на почве постоянной тревоги. Вячеслав Гладков ответил, что заявки на отселение принимаются. Обращаться нужно к его заместителю.
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СВО

Во время прямого эфира 22 ноября губернатор зачитал обращение от семьи из Грайворона. Местные жители просят помочь им с временным переездом.

Живём в Грайвороне, каждый день громко. Дети начали всего бояться. Обостряются неврологические заболевания на почве постоянной тревоги. Если планируется вывоз семей, сообщите, пожалуйста. Самостоятельно нет возможности покинуть город.
обращение белгородцев

Вячеслав Гладков ответил, что, если решение о переезде уже окончательно принято, власти постараются помочь.

У нас договорённость с губернаторами есть. Если вы решение приняли, то обращайтесь к Ивану Будлову, моему заместителю. Но в целом в начале у нас было около 2 тыс. заявок. А по факту согласились уехать менее 500 человек. Я понимаю, что решение принимают в зависимости от количества обстрелов, раненых и, к сожалению, погибших. Поэтому, если вы точно решили, обращайтесь — постараемся помочь.
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Губернатор#Белгородская область#Грайворон#Вячеслав Гладков#Переселение#Семья
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