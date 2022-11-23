Белгородцы бросают домашних животных в эвакуированных посёлках

В приграничных населённых пунктах Белгородской области увеличение количества бездомных животных связано с их миграцией с территории соседнего государства. Также это связано с тем, что жители приграничных и эвакуированных населённых пунктов оставили там своих животных.
В правительстве области подчеркнули, что увеличение числа животных без владельцев наблюдается во всех приграничных районах. При необходимости жителям расселённых районов оказывается помощь в размещении и кормлении животных. По мере возможности помощь в содержании домашних питомцев оказывают представители администрации муниципальных районов и горокругов.
В Белгородском районе жители эвакуированных населённых пунктов могут обратиться в органы местного самоуправления, где им предоставят контактные данные приюта для бездомных животных («Добрый Дом»).
Отметим, что приграничным районам в 2022 году было выделено 4 122 400 рублей на содержание животных без владельцев. Источник финансирования — бюджет Белгородской области. Также животных содержат за счёт внебюджетных средств.
В администрации Белгородского района сообщили, что точное количество бездомных кошек и собак установить невозможно в связи с их миграцией, смертью и размножением.
Отловом бездомных животных на приграничных территориях занимаются специализированные организации. Физические и юридические лица обязаны сообщать о нахождении бездомных животных без бирок в администрацию муниципального образования. Отлов собак без владельцев проводится индивидуальными предпринимателями и юрлицами по графикам, составленным на основании письменных заявок от организаций и местных жителей в адрес администрации.
Отметим, что в 2022 году на территории приграничного Яснозоренского сельского поселения было отловлено девять собак, а в Щетиновском сельском поселении — одна.
В связи с введением ЧС на территории Краснооктябрьского и Журавлёвского сельских поселений отлов животных без владельцев там не проводится.
Жалоб на образование стай собак в приграничных районах в правительство области и администрацию Белгородского района не поступало.
В Белгородском районе произошёл единичный случай нападения бездомных собак на двух коз. Это произошло в посёлке Октябрьском 13 ноября. От трупа козы были отобраны пробы для исследования на вирус бешенства. Предварительный диагноз отрицательный, на данный момент проводится постановка биологической пробы.
Также администрация Белгородского района направила заявку на отлов собак в Октябрьском в приют «Добрый Дом». 16 ноября специалисты поймали четырёх бездомных собак.