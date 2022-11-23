Белгородцев просят помочь собрать мужские вещи для беженцев

В Добромаркете «Черешня» белгородцев попросили помочь со сбором тёплых мужских вещей для беженцев. Одежду отвезут в пункты временного размещения.
К сотрудникам организации обратился 60-летний мужчина, который искал вещи для пожилой матери. Она не ходит – практически лежачая. Одежду для неё нашли. Сам мужчина был в лёгкой куртке и кроссовках. Подобрать для него вещи не удалось.
Жителей региона просят помочь и по возможности принести куртки, обувь, свитера и штаны. Вещи должны быть без дырок, с рабочими замками и после стирки. Нижнее бельё или колготки можно приносить только новыми.