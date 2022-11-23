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Белгородцев просят помочь собрать мужские вещи для беженцев

Сегодня, 10:42
Фото: группа добромаркета "Черешня" в ВК
Добромаркет «Черешня» просит приносить тёплую одежду для мужчин, чтобы отвезти её в ПВР.
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Беженцы

В Добромаркете «Черешня» белгородцев попросили помочь со сбором тёплых мужских вещей для беженцев. Одежду отвезут в пункты временного размещения.

К сотрудникам организации обратился 60-летний мужчина, который искал вещи для пожилой матери. Она не ходит – практически лежачая. Одежду для неё нашли. Сам мужчина был в лёгкой куртке и кроссовках. Подобрать для него вещи не удалось.

Жителей региона просят помочь и по возможности принести куртки, обувь, свитера и штаны. Вещи должны быть без дырок, с рабочими замками и после стирки. Нижнее бельё или колготки можно приносить только новыми.

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#Наталья Корявых#Общество#Беженцы#Пункт временного размещения#Волонтёры#Одежда#Святое Белогорье против детского рака
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