Белгородцев просят помочь собрать мужские вещи для беженцев

К сотрудникам организации обратился 60-летний мужчина, который искал вещи для пожилой матери. Она не ходит – практически лежачая. Одежду для неё нашли. Сам мужчина был в лёгкой куртке и кроссовках. Подобрать для него вещи не удалось.