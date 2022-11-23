Белгородский «Тисайд» получил очередной иск за нарушение обязательств по договору

Известно, что истцом выступает «Благострой-31». Иск от компании поступил 15 ноября. Судебное заседание назначили на 11 января следующего года. Общество зарегистрировано в Строителе Яковлевского горокруга в 2016 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.