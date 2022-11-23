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Белгородский «Тисайд» получил очередной иск за нарушение обязательств по договору

Сегодня, 13:34
Сумма иска превысила 5,1 млн рублей. Остальные подробности дела пока не уточняются.

Белгородское ООО «Тисайд» получило очередной иск за ненадлежащее исполнение требований по договору подряда. Сумма превышает 5,1 млн рублей. Остальные подробности пока не сообщаются.

Известно, что истцом выступает «Благострой-31». Иск от компании поступил 15 ноября. Судебное заседание назначили на 11 января следующего года. Общество зарегистрировано в Строителе Яковлевского горокруга в 2016 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Судебные тяжбы у ООО «Тисайд» — далеко не первые. Компанию пытаются признать банкротом. В июне стало известно, что с соответствующим иском обратились в арбитражный суд.

В 2021 году проблемную организацию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Компания вовремя не построила многоэтажки для переселенцев в Старооскольском горокруге.

 

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