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Белгородский мобилизованный женился на пожилой женщине ради выплаты

Сегодня, 17:51
Фото: 1MI
О необычном бракосочетании 41-летнего мобилизованного и его 72-летней невесте рассказал Вячеслав Гладков.
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Выплаты

Белгородка во время прямого эфира губернатора предложила отдавать деньги, которые выдают мобилизованным, решившим вступить в брак, на более нужные дела. По её мнению, ради выплат многие решат пожениться на первом встречном человеке.

Однако Вячеслав Гладков отметил, что депутаты выплачивают деньги только действительно любящим друг друга людям: тем, кто уже долгое время состоит в отношениях, или у кого уже даже есть дети. Но встречаются и те, кто вступает в брак ради выплаты.

На сегодняшний день ситуация приобретает такой трагикомичный характер. Самый показательный пример: жениху 41 год, а невесте – 72. В таком случае никакую материальную поддержку им не оказывали, потому что все признаки обмана ради выплаты. Всем, кто действительно хотел расписаться, депутаты деньги выплатили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что во время частичной мобилизации белгородцам давали время и возможность вне очереди расписаться со своими любимыми девушками до отъезда на службу. В настоящий момент такой возможности нет, потому что частичная мобилизация в России окончена. 

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