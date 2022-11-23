Белгородский мобилизованный женился на пожилой женщине ради выплаты

Однако Вячеслав Гладков отметил, что депутаты выплачивают деньги только действительно любящим друг друга людям: тем, кто уже долгое время состоит в отношениях, или у кого уже даже есть дети. Но встречаются и те, кто вступает в брак ради выплаты.