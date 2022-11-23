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Белгородских контрактников и мобилизованных освободили от уплаты земельного налога

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Решение приняли в ходе 55-й сессии горсовета Белгорода 22 ноября.

Во время сессии депутаты обсудили вопрос освобождения участников СВО, контрактников и мобилизованных от уплаты земельного налога и поддержали проект.

Решение вступит в силу с 1 января 2023 года — то есть мобилизованные и контрактники будут освобождены от уплаты налога на 2022 год.

Напомним, в 2023 году в Белгородской области изменится порядок уплаты налогов, сборов и взносов. Изменения связаны с поправками в Налоговый кодекс России. С 1 января следующего года будет введён единый налоговый счёт. Введение такого счёта исключит задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчёт пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом.

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