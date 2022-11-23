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Белгородских бюджетников заставляют сдавать деньги на помощь военным

Сегодня, 21:07
Фото: 1MI
О таком случае Вячеславу Гладкову рассказала работница одной из бюджетных организаций. Губернатор возмутился происходящему.

Работница одной из бюджетных организаций Белгородской области с зарплатой в 13 тысяч рублей рассказала о том, как нужды военнослужащих ставят выше своих сотрудников. Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков откликнулся на жалобу белгородки о ежемесячных сборах на нужды военных.

Работаю в бюджетной организации. Каждый месяц собирают солдатам. Сколько можно делать поборы? У нас зарплата 13 тысяч, при этом есть кредит и маленькие дети.
Мария Панина

Глава региона назвал это безобразием. Вячеслав Гладков согласен с тем, что помогать нашим военным нужно, но не таким способом.

Много вопросов, которые мы вместе с вами уже решили и решаем, стараемся помочь (военнослужащим — прим. ред.). Но точно не забирая последнее у людей, которые и так перебиваются от одной зарплаты до другой.
Вячеслав Гладков

Гладков предложил белгородке сообщить ему, о каких населённом пункте и учреждении идёт речь, чтобы он лично вмешался.

Белгородская область будет оказывать посильную помощь военным с экипировкой
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Помощь военным#Бюджетники
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