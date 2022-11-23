Белгородских бюджетников заставляют сдавать деньги на помощь военным

Работница одной из бюджетных организаций Белгородской области с зарплатой в 13 тысяч рублей рассказала о том, как нужды военнослужащих ставят выше своих сотрудников. Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков откликнулся на жалобу белгородки о ежемесячных сборах на нужды военных.