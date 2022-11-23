Белгородка и трое её детей выбирались из квартиры по лестнице из-за пожара доме

Происшествие случилось 22 ноября в Троицком Губкинского горокруга. Вспыхнула двухкомнатная квартира на втором этаже трёхэтажного дома. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное курение. Хозяин квартиры смог выйти из горевшего помещения самостоятельно.
Тем временем в квартире на третьем этаже оставалось четыре человека — женщина и трое детей, которые не могли выйти на улицу из-за сильного задымления подъезда. Спасатели помогли им спуститься по трёхколенной лестнице. Обошлось без пострадавших.
В тот же день в Строителе горел навес, а в Старооскольском горокруге огонь тушили в СНТ «Ивушка» — там вспыхнул дачный дом.
Уже ночью 23 ноября в регионе зарегистрировали ещё два пожара. В Губкине вспыхнул гараж — повреждены вещи и мебель, сгорел стоявший внутри ВАЗ-2104. В Белгороде на улице Губкина тем временем загорелся автомобиль Kia Sorento Prime — повреждён салон иномарки. По предварительной версии, это был поджог.
Напомним, что в минувшие выходные в Алексеевке горела перевозившая кур «Газель», а в Старом Осколе — Lifan X6.