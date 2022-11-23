Белгородка и трое её детей выбирались из квартиры по лестнице из-за пожара доме

Уже ночью 23 ноября в регионе зарегистрировали ещё два пожара. В Губкине вспыхнул гараж — повреждены вещи и мебель, сгорел стоявший внутри ВАЗ-2104. В Белгороде на улице Губкина тем временем загорелся автомобиль Kia Sorento Prime — повреждён салон иномарки. По предварительной версии, это был поджог.