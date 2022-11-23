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Белгородка и трое её детей выбирались из квартиры по лестнице из-за пожара доме

Сегодня, 08:27
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Женщина и дети не могли выйти на улицу из-за сильного задымления в подъезде. Собственник горевшей квартиры покинул помещение сам. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Пожар

Происшествие случилось 22 ноября в Троицком Губкинского горокруга. Вспыхнула двухкомнатная квартира на втором этаже трёхэтажного дома. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное курение. Хозяин квартиры смог выйти из горевшего помещения самостоятельно.

Тем временем в квартире на третьем этаже оставалось четыре человека — женщина и трое детей, которые не могли выйти на улицу из-за сильного задымления подъезда. Спасатели помогли им спуститься по трёхколенной лестнице. Обошлось без пострадавших.

В тот же день в Строителе горел навес, а в Старооскольском горокруге огонь тушили в СНТ «Ивушка» — там вспыхнул дачный дом.

Уже ночью 23 ноября в регионе зарегистрировали ещё два пожара. В Губкине вспыхнул гараж — повреждены вещи и мебель, сгорел стоявший внутри ВАЗ-2104. В Белгороде на улице Губкина тем временем загорелся автомобиль Kia Sorento Prime — повреждён салон иномарки. По предварительной версии, это был поджог.

Напомним, что в минувшие выходные в Алексеевке горела перевозившая кур «Газель», а в Старом Осколе —  Lifan X6.

В горевшей «Газели» в Белгородской области погибло 30 кур
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#МЧС#Пожар#Эвакуация#Поджог
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