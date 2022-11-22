Зимние «Поезда здоровья» уехали работать в четырёх районах Белгородской области

Как рассказал Вячеслав Гладков, у белгородцев в ходе осмотров находят серьёзные заболевание, такие как онкология, проблемы с сердечно-сосудистой системой – то есть медики спасают жизни пациентам, которые даже не подозревали о том, что больны.