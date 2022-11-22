Зимние «Поезда здоровья» уехали работать в четырёх районах Белгородской области

Напомним, зимние «Поезда здоровья» впервые начали курсировать в Белгородской области с 7 ноября. За две недели медики обследовали около 4000 жителей отдалённых районов, где наблюдаются трудности с получением медицинских услуг.
Как рассказал Вячеслав Гладков, у белгородцев в ходе осмотров находят серьёзные заболевание, такие как онкология, проблемы с сердечно-сосудистой системой – то есть медики спасают жизни пациентам, которые даже не подозревали о том, что больны.
Вскоре глава региона пообещал обнародовать подробное расписание работы «Поездов здоровья» в районах Белгородской области, а также инструкции, как попасть на осмотр к медикам: для этого не нужно ждать живой очереди, можно получить талон у семейного врача или в регистратуре центральной районной больницы.
Напомним, зимние «Поезда здоровья» будут работать в Белгородской области до 1 марта. Регион впервые запустил такой формат оказания медицинских услуг в холодное время года. Обследоваться можно даже тем, кто не прописан в районе работы «Поезда».