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Зимние «Поезда здоровья» уехали работать в четырёх районах Белгородской области

Сегодня, 04:48
Фото: правительство Белгородской области
На этой неделе «Поезда здоровья» обследуют жителей Старооскольского и Шебекинского округов, Вейделевского и Ровеньского районов, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, зимние «Поезда здоровья» впервые начали курсировать в Белгородской области с 7 ноября. За две недели медики обследовали около 4000 жителей отдалённых районов, где наблюдаются трудности с получением медицинских услуг.

Как рассказал Вячеслав Гладков, у белгородцев в ходе осмотров находят серьёзные заболевание, такие как онкология, проблемы с сердечно-сосудистой системой – то есть медики спасают жизни пациентам, которые даже не подозревали о том, что больны.

Вскоре глава региона пообещал обнародовать подробное расписание работы «Поездов здоровья» в районах Белгородской области, а также инструкции, как попасть на осмотр к медикам: для этого не нужно ждать живой очереди, можно получить талон у семейного врача или в регистратуре центральной районной больницы.

Напомним, зимние «Поезда здоровья» будут работать в Белгородской области до 1 марта. Регион впервые запустил такой формат оказания медицинских услуг в холодное время года. Обследоваться можно даже тем, кто не прописан в районе работы «Поезда».

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#Инна Рогова#Медицина#Касается каждого#Губернатор#Белгородская область#Шебекинский городской округ#Ровеньский район#Старооскольский городской округ#Вейделевский район#Вячеслав Гладков#Поезд здоровья
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