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Вячеслав Гладков: К ФАПу в Слоновые можно проехать только на тракторе К-700

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

Вячеславу Гладкову не понравились новые ФАПы «по колено в грязи»

О ходе строительства амбулаторий в Белгородской области рассказала региональный министр строительства Оксана Козлитина. Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал темпы выполнения работ и внешний вид ФАПов.

По словам Козлитиной, практически по всем амбулаториям, которые должны ввести в эксплуатацию в текущем году, осталось выполнить работы по благоустройству. При этом ряд объектов находятся в зоне риска.

Речь идёт о строительстве амбулатории в селе Белянка Шебекинского горокруга. Готовность — 50%. Козлитина отметила, что на объекте приступили к благоустройству, конструкция ФАПа прибыла на место, ведётся сборка.

Проблемы есть и с офисом семейного врача на ул. Молодёжной в Белгороде. Сейчас готовность составляет 80%. Там жители самовольно загородили землю, которая должна быть под благоустройство. Козлитина отметила, что в настоящее время вопрос не урегулирован.

По фотографиям смотрится жутковато. Особенно, учитывая текущую погоду. Опять наступаем на те же грабли, которые были. Не по колено, а по пояс в грязи.
Вячеслав Гладков

Не всё гладко и с офисом семейного врача в селе Яблоново Корочанского района. Готовность — 10%. Конструкцию для сборки привезут 4 декабря. В эти же сроки прибудет и ФАП в селе Подгорное Валуйского горокруга. Готовность — 5%. Тогда же придёт модуль и в село Банкино Вейделевского района.

У губернатора возникли вопросы к ФАПу в селе Слоновка Новооскольского горокруга. Там не работали геодезисты и нет даже дороги.

Здесь можно проехать только на К-700, судя по следам на фотографии.
Вячеслав Гладков

Козлитина отметила, что там дорога есть. Новую амбулаторию установят на месте старого ФАПа.

С моей точки зрения, по ФАПам очень плохо. В прошлом году было очень плохо. В этом году, мне кажется, ещё хуже.
Вячеслав Гладков

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фап#Строительство#Сроки
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