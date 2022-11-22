Вячеслав Гладков: К ФАПу в Слоновые можно проехать только на тракторе К-700

Не всё гладко и с офисом семейного врача в селе Яблоново Корочанского района. Готовность — 10%. Конструкцию для сборки привезут 4 декабря. В эти же сроки прибудет и ФАП в селе Подгорное Валуйского горокруга. Готовность — 5%. Тогда же придёт модуль и в село Банкино Вейделевского района.