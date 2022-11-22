Вячеслав Гладков: К ФАПу в Слоновые можно проехать только на тракторе К-700

По словам Козлитиной, практически по всем амбулаториям, которые должны ввести в эксплуатацию в текущем году, осталось выполнить работы по благоустройству. При этом ряд объектов находятся в зоне риска.
Речь идёт о строительстве амбулатории в селе Белянка Шебекинского горокруга. Готовность — 50%. Козлитина отметила, что на объекте приступили к благоустройству, конструкция ФАПа прибыла на место, ведётся сборка.
Проблемы есть и с офисом семейного врача на ул. Молодёжной в Белгороде. Сейчас готовность составляет 80%. Там жители самовольно загородили землю, которая должна быть под благоустройство. Козлитина отметила, что в настоящее время вопрос не урегулирован.
По фотографиям смотрится жутковато. Особенно, учитывая текущую погоду. Опять наступаем на те же грабли, которые были. Не по колено, а по пояс в грязи.
Вячеслав Гладков
Не всё гладко и с офисом семейного врача в селе Яблоново Корочанского района. Готовность — 10%. Конструкцию для сборки привезут 4 декабря. В эти же сроки прибудет и ФАП в селе Подгорное Валуйского горокруга. Готовность — 5%. Тогда же придёт модуль и в село Банкино Вейделевского района.
У губернатора возникли вопросы к ФАПу в селе Слоновка Новооскольского горокруга. Там не работали геодезисты и нет даже дороги.
Здесь можно проехать только на К-700, судя по следам на фотографии.
Вячеслав Гладков
Козлитина отметила, что там дорога есть. Новую амбулаторию установят на месте старого ФАПа.
С моей точки зрения, по ФАПам очень плохо. В прошлом году было очень плохо. В этом году, мне кажется, ещё хуже.
Вячеслав Гладков